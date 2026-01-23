مفاوضات ثلاثية في الإمارات تبحث إنشاء مناطق عازلة بين روسيا وأوكرانيا

كشفت وكالة تاس أن المفاوضات الثلاثية في الإمارات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، تناقش المناطق العازلة وآليات الرقابة المختلفة من بين عدد من الملفات الأخرى.

المفاوضات الثلاثية في الإمارات

وقالت وكالة تاس نقلا عن مصدر لم تكشف هويته : "نعم، هذه الجوانب هي موضوع الاجتماع والجولات الأولى من المحادثات ستعقد بشكل مغلق.

وفي وقت سابق، رحّب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان باجتماع فريق العمل الثلاثي لروسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي.

واستقبل رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، وفوداً من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، اليوم أن استضافة أبو ظبي للمفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة يعكس الثقة الدولية بدور دولة الإمارات الرائد ونهجها الثابت في دعم السلام.