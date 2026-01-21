قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة
الأغبياء هم من يشترونها.. ترامب: الصين تصنّع معدات طاقة الرياح ولا تستخدمها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لافروف: المؤتمر الثاني لوزراء خارجية روسيا والاتحاد الإفريقي بالقاهرة محطة مهمة

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الروسي"بريكس": لافروف يشيد بتعزيز العلاقات بين دول المجموعة خلال 2025 أن دول مجموعة "بريكس" حققت خلال العام المنصرم مكاسب دبلوماسية ملحوظة، مشيدا في الوقت ذاته بجهود البرازيل خلال رئاستها للمجموعة في عام 2025.


وذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" اليوم الأربعاء أن لافروف أوضح خلال مؤتمر صحفي عالمي أن "جميع دول بريكس شركاء موثوقين لنا، وقد تعززت علاقاتنا مع كل واحدة منها خلال العام المنصرم، وترسخت أسس تطوير التعاون اللاحق في جميع المجالات. ونلاحظ تصاعد الاهتمام بمجموعة "بريكس"، بما يجعل مهمة دعم تماسك المجموعة وتعزيزها أكثر إلحاحا. وقد عملنا على دعم الرئاسة البرازيلية للمجموعة بكل السبل خلال العام الماضي؛ فيما قدم الجانب البرازيلي حزمة من المبادرات، وواصل تنفيذ المشروعات التي انطلقت منذ قمة بريكس في قازان في خريف 2024".


كما نوه لافروف بالجهود والتحضيرات الجارية لعقد القمة الثالثة "روسيا-إفريقيا" المقرر عقدها في عام 2026، معتبرا أن المؤتمر الثاني لوزراء خارجية روسيا ودول الاتحاد الإفريقي، الذي انعقد في القاهرة في ديسمبر 2025، شكل محطة مهمة في مسار الإعداد لهذه القمة.


وسلط وزير الخارجية الروسي الضوء على نجاح اختتام عامي التبادل الثقافي بين روسيا والصين (2024–2025)، اللذين شهدا تنظيم مئات الفعاليات في البلدين.
وإلى جانب نتائج التعاون الاقتصادي، أكد لافروف أن موسكو وبكين تمضيان في تعزيز الشراكة في القضايا والمجالات الإنسانية. كما أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أعلنا، في رسالتيهما بمناسبة رأس السنة، إطلاق مبادرة جديدة للفترة 2026–2027 وهي مبادرة "عاما التعليم" في روسيا والصين.


وأضاف لافروف قائلا: "يمثل ذلك بدوره ركيزة أساسية في التبادل الثقافي، وبخاصة على مستوى الشباب، ما يجعل العام الجاري حافلا بمزيد من الفعاليات المشتركة. وإلى جانب برامج الشباب، تتقدم قنوات التعاون في المجال الرياضي وبين المؤسسات الأرشيفية، بما يدعم صون الثقافة الوطنية والتقاليد والهوية. ويساعد نظام الإعفاء المتبادل من التأشيرات المطبق حاليا على تنشيط التواصل في المجال الثقافي وغيره من المجالات. وقد سجلت حركة السفر أرقاما قياسية بالفعل، ورجح استمرار هذا المنحى.


وعلى الصعيد الإنساني، يقوم بين بلدينا تعاون واسع ينسجم مع الشراكة الاقتصادية ويعزز التنسيق الاستراتيجي على الساحة الدولية؛ حيث تمثل روسيا والصين عنصرا مهما في دعم الاستقرار في الشؤون العالمية".


وشدد وزير الخارجية الروسي على الأهمية الخاصة للطابع الاستراتيجي المميز للشراكة مع الهند، مذكرا بالزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي بوتين إلى العاصمة الهندية نيودلهي، ولقائه برئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي في ديسمبر من العام الماضي.


وفي حديثه عن تطوير المشاريع الاقتصادية داخل إطار مجموعة "بريكس"، تطرق لافروف إلى إيران وقال في هذا الصدد: "لدينا خطط واعدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ حيث لا تقتصر على التجارة فحسب، بل تشمل كذلك مجال الاستثمارات، ومنها مشروع محطة بوشهر للطاقة النووية الذي يشهد توسعا نشطا، فضلا عن العمل على استكمال المقطع الأهم من ممر النقل الدولي "شمال–جنوب" بين روسيا وأذربيجان وإيران. وهناك أيضا مشاريع عديدة أخرى قيد الإعداد، ولا أرى أي مبرر يدفعنا نحن أو أصدقاءنا الإيرانيين إلى وقفها".


وفي سياق متصل، وصف وزير الخارجية الروسي علاقات بلاده مع فيتنام بأنها تقوم على "شراكة استراتيجية" و"علاقات خاصة"، مشيرا إلى أن فيتنام انضمت إلى مجموعة "بريكس" في عام 2025 بصفتها دولة شريكة.


وتابع لافروف قائلا: "نحن ندعم بنشاط جهود أصدقائنا الفيتناميين لتطوير مجتمعهم واقتصادهم وتعزيز علاقاتهم الخارجية، بما في ذلك العلاقات الأخوية مع روسيا".
 

سيرجي لافروف بريكس مكاسب دبلوماسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

ترامب وأردوغان

في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي

العكلوك أمام البرلمان العربي: وقف إطلاق النار أولا.. وغزة جزء أصيل من فلسطين

دونالد ترامب

ترامب: مولنا "الناتو" لسنوات دون مقابل واليوم كل ما نطلبه هو قطعة جليد

قوات قسد

تصعيد خطير.. الجيش السوري: قسد خرق اتفاق وقف إطلاق النار

بالصور

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد