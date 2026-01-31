قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللحوم بأقل الأسعار.. الزراعة: طرح كرتونة رمضان بتخفيضات هائلة| تفاصيل
بعد تصريحات السيسي الأخيرة .. ما ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية؟
أوروبا تخسر خبراء الذكاء الاصطناعي لصالح أمريكا ودول الخليج
من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد
الصدارة قبل الحسابات فى مباراة يانج أفريكانز.. كيف يخطط الأهلي لحسم التأهل مبكرًا؟
انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب
بينهم أطفال.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم
الكواليس الكاملة من الأهلي .. هل وقع المالي أليو ديانج لـ فالنسيا الإسباني ؟
تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني.. تفوق المارد الأحمر
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصرى والزمالك في الكونفدرالية
أخبار العالم

أوروبا تخسر خبراء الذكاء الاصطناعي لصالح أمريكا ودول الخليج

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

تشهد أوروبا موجة متصاعدة من هجرة خبراء الذكاء الاصطناعي إلى الخارج، في ظاهرة تعكس عجز التكتل عن تحويل قوته الأكاديمية والبحثية إلى ريادة عالمية في هذا القطاع الحيوي.

وذكرت شبكة يورونيوز ، أنه على الرغم من امتلاك القارة جامعات قوية وبنية بحثية متقدمة وكفاءات بشرية عالية التأهيل، إلا أن أعدادا متزايدة من الباحثين والمهندسين ورواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي يغادرون أوروبا بحثا عن فرص أفضل في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الخليج.

وتكشف البيانات الحديثة التي أوردتها شبكة يورو نيوز، لإحدى الخرائط العالمية لمتخصصي الذكاء الاصطناعي أن أوروبا تمتلك كثافة مواهب في هذا المجال تفوق الولايات المتحدة بنحو 30% للفرد، وتكاد تبلغ ثلاثة أضعاف ما تمتلكه الصين. ومع ذلك، تعاني القارة من صافي نزيف في الكفاءات العليا والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

ووفق تقرير صادر عام 2024 عن مؤسسة الأبحاث Interface، فإن الدول الأوروبية “تخسر قدراً كبيراً من مواهب الذكاء الاصطناعي، الوطنية والدولية، لصالح الولايات المتحدة”.

وتعد ألمانيا من أبرز الدول المصدرة للكفاءات إلى الخارج، خاصة نحو الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما تفقد فرنسا أيضاً عدداً من المتخصصين يفوق ما تستقطبه. أما سويسرا وألمانيا فتجذبان بعض المواهب الإقليمية، لكنهما تواجهان في الوقت ذاته نزوحاً مستمراً نحو الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتؤكد بيانات تقرير State of European Tech 2025 الصادر عن شركة Atomico الاتجاه ذاته، حيث تواصل أوروبا خسارة مواهب التكنولوجيا لصالح وجهات مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. وقد تراجع صافي تدفق المواهب التقنية إلى أوروبا من نحو 52 ألف شخص في عام 2022 إلى نحو 26 ألفاً فقط في عام 2024.

وتزداد خطورة الظاهرة بسبب طبيعة الكفاءات المغادرة. فالقوى العاملة الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي تُعد من الأعلى تأهيلاً والأكثر انفتاحاً دولياً؛ إذ إن نحو 57% من العاملين في هذا المجال بأوروبا تلقوا تعليمهم الجامعي خارج القارة، مقارنة بـ38% في الولايات المتحدة. وفي دول مثل أيرلندا، يحمل نحو 28% من متخصصي الذكاء الاصطناعي شهادات جامعية هندية، بينما تبلغ النسبة في بريطانيا نحو 14%. وغالباً ما ينتقل هؤلاء لاحقاً مرة أخرى إلى الولايات المتحدة.

وتشير المقارنات إلى أن رواتب الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة أعلى بنسبة تتراوح بين 30% و70% من معظم الدول الأوروبية. فالمهندسون متوسّطو وكبار المستوى في أمريكا يحصلون على رواتب أساسية تتراوح بين 140 و210 آلاف دولار سنوياً، إضافة إلى مكافآت وأسهم، بينما تتراوح الرواتب في أوروبا الغربية والشمالية بين 90 و150 ألف دولار، وتنخفض في أوروبا الجنوبية والشرقية إلى أقل من 100 ألف دولار في كثير من الحالات.

وتمثل الملكية في الشركات (الأسهم والخيارات) عاملاً حاسماً، إذ لا تزال ثقافة الحصص والأسهم المبكرة ضعيفة نسبياً في أوروبا، حتى في الشركات الناشئة المتوسعة، ما يجعل البقاء داخل القارة أقل جاذبية للمهندسين الكبار والمؤسسين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل.

كما تواجه الشركات الناشئة الأوروبية فجوة تمويلية في مراحل النمو المتقدمة، حيث تكون جولات التمويل الكبيرة (Series B وما بعدها) أصغر حجماً، وأبطأ، وأكثر تحفظاً مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة، ما يدفع بعض المؤسسين إلى نقل مقار شركاتهم أو فرقهم القيادية إلى السوق الأميركية.

وفي مواجهة هذه التحديات، بدأت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في تبني سياسات جديدة، من بينها توصية مجلس الاتحاد بإنشاء إطار أوروبي لجذب واستبقاء المواهب البحثية والابتكارية وريادة الأعمال، ضمن رؤية “التداول المتوازن للمواهب”.

كما أطلقت المفوضية الأوروبية مبادرات متعددة، مثل Talent Pool للعمالة من خارج الاتحاد الأوروبي، ومكاتب البوابات القانونية، وشراكات المواهب، وبرنامج “Choose Europe” ضمن مبادرات Marie Skłodowska-Curie، الذي يهدف إلى تمويل استقطاب أفضل باحثي الذكاء الاصطناعي عالمياً وربط المنح بمسارات مهنية طويلة الأجل داخل أوروبا.

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

إمام عاشور

طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

الفنانة الكندية كاترين أوهارا

وفاة الفنانة الكندية كاترين أوهارا بطلة فيلم home alone

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

النائب محمود مرسي

برلماني : تصريحات الرئيس السيسي تعكس دولة قوية تحمي أمنها الداخلي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

برلمانية : القيادة السياسية تتحرك بحكمة لحماية الاستقرار

السيد البدوي

لم الشمل.. رسائل السيد البدوي للوفديين بعد فوزه برئاسة الحزب

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

