قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دون تهمة أو محاكمة| حراك دولي لإنهاء اعتقال الفلسطينيين.. و12 شهيدا غزاويا بعائلتين

قوات احتلال
قوات احتلال
محمد على

دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إلى تحرك عالمي لمطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين.

جاء ذلك بالتزامن مع حراك عالمي واسع اليوم 31 يناير، تحت وسم #أطلقوا_سراح_الرهائن_الفلسطينيين، تضامنًا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

عدد الأسرى الفلسطينيين

وقال المركز إن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ حتى ديسمبر 2025 أكثر من 9300، بينهم 350 طفلًا و49 امرأة و42 صحفيًا و9 نواب.

وتفيد التقارير الحقوقية بأن 3350 فلسطينيًا محتجزون دون تهمة أو محاكمة بموجب الاعتقال الإداري، بينما يُحتجز ما بين 1200 و1400 معتقل من قطاع غزة تحت مسمى المقاتل غير الشرعي.

وشدد المركز على انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن سياسات الاعتقال الإداري تُستخدم كأداة عقابية جماعية ضد الفلسطينيين.

كما أكد المركز الأمريكي للعدالة أن استمرار هذه الممارسات يُقوض سيادة القانون ويحرم المعتقلين من حقوقهم الأساسية.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء والصحفيين والنواب المنتخبين.

كما دعا المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والضغط لإنهاء هذه الانتهاكات وضمان إجراء تحقيقات دولية.

وشدد المركز على ضرورة محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات ومنع إفلاتهم من العقاب.

وحذر من أن استمرار الصمت الدولي يعزز الإفلات من العقاب ويقوض الثقة في العدالة الدولية.

ولجأ الفلسطينيون إلى خيامهم، وسط وقف إطلاق النار الجزئي (الكامل على الورق وفق اتفاق وقف إطلاق النار).
 

غارات إسرائيلية على غزة شهداء 12 شخصاً

وأفادت مستشفيات في غزة بأن غارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 12 فلسطينياً فجر اليوم، السبت، وهو أحد أعلى حصيلة للضحايا منذ اتفاق أكتوبر الذي يهدف إلى وقف القتال.

استهدفت الغارات مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، من بينها مبنى سكني في مدينة غزة وخيمة في خان يونس، وفقًا لما أفاد به مسئولون في المستشفيات التي استقبلت الجثث.

وشملت الضحايا امرأتين وستة أطفال من عائلتين مختلفتين.

وقال مستشفى الشفاء إن غارة جوية على مدينة غزة أسفرت عن استشهاد أم وثلاثة أطفال وأحد أقاربهم، بينما قال مستشفى ناصر إن غارة جوية على مخيم خيام تسببت في اندلاع حريق أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم أب وثلاثة أطفال وثلاثة أحفاد.

سجلت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 500 فلسطيني بنيران إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر.

 وتحتفظ الوزارة، التي تعد جزءاً من الحكومة، بسجلات مفصلة للضحايا تعتبر موثوقة بشكل عام من قبل وكالات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين.

الإسرائيلية حراك دولي الاعتقال التعسفي للفلسطينيين غارات إسرائيلية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

كيان رواد

احتفالية وطنية بجنوب سيناء تُجسِّد روح الانتماء في عيد الشرطة

خبز

تحرير 8 محاضر ضد المخابز المخالفة بدسوق في كفر الشيخ

رفع آثار الحادث

بعد حريق مخبز و6 أكشاك.. مجلس مدينة منوف يدفع بعمال لرفع آثار الحادث| صور

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد