ترامب يثير الجدل من جديد بفصله تعسفيًًا رئيس مكتب إحصاءات العمل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرشح جديد لرئاسة مكتب إحصاءات العمل (BLS)، بعد أن أقال بشكل مثير للجدل من يتولى المنصب السابق العام الماضي بسبب تقديمه أرقاماً مخيبة للآمال بشأن الوظائف.

أعلن ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" أنه سيرشح الخبير الاقتصادي بريت ماتسوموتو، الذي يشغل حاليًا منصب مستشار في البيت الأبيض، ليصبح مفوضًا لمكتب إحصاءات العمل.

تتولى الوكالة، التي يقع مقرها في وزارة العمل، الإشراف على عملية جمع البيانات الشهرية المتعلقة بالتوظيف وغيرها من البيانات التي يتم رصدها عن كثب للحصول على رؤى حول صحة أكبر اقتصاد في العالم.

في أغسطس، صدم ترامب الكثيرين عندما أقال مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكنتارفر بعد عام واحد فقط من فترة ولايتها التي تبلغ أربع سنوات، مدعياً ​​دون دليل أنها "زورت" أرقام الوظائف الباهتة .

ثم عيّن مؤيداً قوياً له لشغل المنصب، وهو الخبير الاقتصادي المحافظ إي جيه أنتوني.

ومع ذلك، واجه ترشيح أنطوني مقاومة من بعض الجمهوريين في الكونجرس بسبب افتقاره للخبرة الحكومية، ومخاوفه بشأن الاستقلالية، والتقارير المتعلقة بمنشوراته السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحمل نظريات المؤامرة وكراهية النساء.

بحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن ماتسوموتو، الذي لا يزال يتعين على مجلس الشيوخ المصادقة عليه، لديه خبرة واسعة في مكتب إحصاءات العمل وليس لديه تاريخ عام في النشاط السياسي.