قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مستويات.. أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن خلال شهر شعبان
تلميحات بعقوبات أكبر .. ماذا قال نجوم الكرة عن أزمة إمام عاشور فى الأهلي ؟
بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب
حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رفض أي تدخلات خارجية.. مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين
مش إمام عاشور.. شوبير يكشف كواليس بيان الاعتذار إلى الأهلي وجماهيره
الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
وزير الخارجية يجري اتصالات مع إيران وواشنطن وقطر وتركيا وعُمان لاحتواء التصعيد
بعد شائعة وجود مبيدات غير صالحة في الخضروات والفاكهة.. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
أسعار العملات العربية اليوم السبت 31-1-2026 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة تعصف بدولة الاحتلال.. نقص الغاز يهدد طعام ومصانع الإسرائيليين

أزمة غاز في إسرائيل
أزمة غاز في إسرائيل
ناصر السيد

تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي أزمة عاصفة جراء نقص الغاز المسال وهو الأمر الذي يهدد بتوقف عمل المصانع والطهي في التدفئة في المنازل 
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إنه على الرغم من إدراك دولة الاحتلال لأسوأ السيناريوهات المحتملة، إلا أنها تواجه الآن مخزوناً أمنياً ضئيلاً، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز.


وأكدت حكومة الاحتلال عدم وجود أي نقص مُبلغ عنه في الإمدادات ومع ذلك، تتزايد المخاوف، لا سيما بين الشركات التي تعتمد على غاز البترول المسال (المعروف باسم غاز الطهي) في التدفئة وإنتاج الطاقة وعمليات التصنيع.


وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها المنشور يوم السبت، أن قطاعات مثل إنتاج الأغذية والزراعة والبتروكيماويات والطباعة والمطاعم والفنادق تتسابق لتأمين كميات كافية من الغاز للحفاظ على استمرار عملياتها.


وأضافت أنه في أوقات الندرة، تُعطى الأولوية للشركات والمستهلكين المؤسسيين الذين يعتمدون على غاز الطهي، مما يدفع المستهلكين الأفراد إلى مؤخرة الصف.


ولفتت الصحفية إلى أنه على الرغم من النقص المتوقع الذي سيتفاقم مع حلول فصل الشتاء ، إلا أن الاستعدادات كانت غير كافية، إن لم تكن مهملة، ففي أوائل يناير الجاري ، وبعد سحب كميات كبيرة من الاحتياطيات الطارئة ووصول الوضع إلى مرحلة حرجة، وصلت سفينة غاز إلى محطة كتسا، وكان من المتوقع أن يخفف ذلك بعض الضغط، لكنه لن يحل المشكلة بشكل كامل.


وتتجه نحو 60 مقطورة إلى ميناء عسقلان لتفريغ حاويات الغاز، لكن مصادر مطلعة على الوضع تشير إلى أن شحنة واحدة متأخرة غير كافية.


مع عدم وجود احتياطيات وواردات محدودة، قد يستيقظ الإسرائيليون ذات صباح ليجدوا أن غاز الطهي قد نفد لديهم.


وقال التقرير إن هذا النقص غير المعتاد ليس حدثًا مفاجئًا أو معزولًا، بل هو نتاج اتجاه طويل الأمد على مدى العقد الماضي، حيث عمل سوق غاز البترول المسال في إسرائيل بمخزون احتياطي محدود للغاية، معتمدًا بشكل كبير على إنتاج المصافي المحلية، لا سيما من مجمع بازان في خليج حيفا وقد استند هذا القرار الهيكلي إلى افتراض أن الواردات قادرة على سد أي نقص بسرعة. لكن في الواقع، أدى هذا الافتراض إلى تقليص هوامش الربح في الاقتصاد، مما جعله عرضة للاضطرابات بشكل كبير.

كارثة تعصف بإسرائيل نقص الغاز طعام الإسرائيليين أزمة غاز في إسرائيل الغاز المسال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

إمام عاشور

طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

أيمن أشرف

أيمن أشرف يعلن اعتزال كرة القدم ويكشف أسباب قراره

ترشيحاتنا

فريق الاهلي

لقاء حاسم بدوري الأبطال.. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج افريكانز

عبد الله السعيد وعمر جابر

عبد الله السعيد يوجه رسالة لعمر جابر.. ماذا قال؟

الإسكواش

الحمامي وفارس الدسوقي يتأهلان لنصف نهائي بطولة «أون فاير» للإسكواش

بالصور

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد