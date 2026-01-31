قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد علي يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد
موعد ليلة النصف من شعبان .. أفضل الأعمال فيها وحكم تخصيصها بعبادة محددة
لأول مرة .. سيسكو العالمية تنشئ أول Cisco Academy بتجارة عين شمس
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر غدا.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة
الإسكندرية تودع ترام الرمل .. شاهد الوسائل البديلة ومساراتها
المواعيد والشروط .. كل ماتريد معرفته عن التقديم فى معهد معاونى الأمن 2026
قائد الجيش الإيراني يحذر أمريكا وإسرائيل ويؤكد جاهزية القوات
رئيس الوزراء: المنيا ستدخل ضمن المرحلة الثانية لـ التأمين الصحي الشامل
إنجاز كبير.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
القرار اتاخد في الطيارة.. الأهلي: لاتراجع عن عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
توك شو

بين التهديد والحرب المفتوحة.. بول شايا يوضح استراتيجية واشنطن مع إيران

محمد البدوي

قال بول شايا، المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يؤمن بفكرة الدخول في حروب طويلة أو شاملة، مشيرًا إلى مواقف ترامب السابقة الرافضة للحرب في العراق وأفغانستان، ومؤكدًا أن الإدارة الأمريكية لا ترغب في تكرار سيناريوهات الاستنزاف العسكري، لا سيما في منطقة معقدة مثل الشرق الأوسط.

التهديدات الأمريكية

وأوضح شايا، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التهديدات الأمريكية بشن عمل عسكري ضد إيران تندرج في إطار سياسة الضغط، ولا تعكس بالضرورة قرارًا نهائيًا بخوض حرب شاملة، لافتًا إلى أن واشنطن تسعى من خلال هذه السياسة إلى تحسين موقعها التفاوضي.

وأضاف المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية، أن الهدف من التصعيد الكلامي والعسكري هو دفع طهران إلى تغيير طريقة تعاملها مع الملف النووي، وليس الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة ذات كلفة بشرية واقتصادية مرتفعة.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| برنامج تجسس غامض يستغل واتساب لاختراق هواتف أندرويد.. خطوات تحويل الصور لفيديو متكلم بالذكاء الاصطناعي

هيونداي

اختبار واحد فقط يطيح بمبيعات أشهر سيارات هيونداي

تسلا

صدمة بالأرقام… حوادث سيارات تسلا ذاتية القيادة أصبحت قاتلة

بالصور

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

