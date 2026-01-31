بين التهديد والحرب المفتوحة.. بول شايا يوضح استراتيجية واشنطن مع إيران

قال بول شايا، المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يؤمن بفكرة الدخول في حروب طويلة أو شاملة، مشيرًا إلى مواقف ترامب السابقة الرافضة للحرب في العراق وأفغانستان، ومؤكدًا أن الإدارة الأمريكية لا ترغب في تكرار سيناريوهات الاستنزاف العسكري، لا سيما في منطقة معقدة مثل الشرق الأوسط.

التهديدات الأمريكية

وأوضح شايا، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التهديدات الأمريكية بشن عمل عسكري ضد إيران تندرج في إطار سياسة الضغط، ولا تعكس بالضرورة قرارًا نهائيًا بخوض حرب شاملة، لافتًا إلى أن واشنطن تسعى من خلال هذه السياسة إلى تحسين موقعها التفاوضي.

وأضاف المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية، أن الهدف من التصعيد الكلامي والعسكري هو دفع طهران إلى تغيير طريقة تعاملها مع الملف النووي، وليس الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة ذات كلفة بشرية واقتصادية مرتفعة.