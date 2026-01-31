قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نابولي يحقق الفوز على فيورنتينا 2–1بالدوري الإيطالي
استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أوس: الجزء السياسي في مفاوضات أوكرانيا ما زال عقبة رئيسية

محمد البدوي

قال إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إن الجولة المرتقبة من المباحثات بين المبعوث الروسي والمسؤولين الأمريكيين في ميامي تأتي في وقت حرج، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي ينصب على الجزء العسكري من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما لا تزال المسائل السياسية، بما في ذلك مسألة الأراضي التي تطالب بها روسيا، محل خلاف كبير بين الطرفين.

عدم الاستسلام للمطالب

وأضاف إيفان أوس، خلال مداخله هاتفيه على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية رغدة منير، أن روسيا تسعى من خلال هذه الزيارة إلى معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستضغط على أوكرانيا لقبول مطالبها، مؤكدًا أن أوكرانيا متمسكة بعدم الاستسلام لهذه المطالب، وأن المسافة بين المطالب الروسية واستعداد أوكرانيا للتنازل تبقى كبيرة، وهو ما يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق سياسي شامل في المرحلة الحالية.

وأشار أوس إلى أن الولايات المتحدة تبدي تفاؤلًا حذرًا بشأن قرب الانتهاء من تفاصيل الاتفاق، إلا أن الواقع على الأرض يُظهر أن الجزء السياسي، خاصة مسألة الأراضي شرق أوكرانيا، يمثل عقبة كبيرة أمام أي حل سريع، مؤكدًا أن روسيا هي الطرف الذي يفرض الضغط الأكبر في هذه المفاوضات، بينما الوقت ليس في صالح واشنطن كما هو الحال بالنسبة لموسكو، مع تباين واضح في الأولويات والقدرة على المناورة.

ميامي إيفان أوس وقف إطلاق النار روسيا أوكرانيا

