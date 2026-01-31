رئيس الوزراء المجرى: لن ندعم تمويل أوكرانيا

صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأنه لن يسمح للمواطنين المجريين بتحمّل عبء دعم الحكومة الأوكرانية، مؤكداً أن بودابست لا تنوي المساهمة في تمويل كييف.



وقال رئيس الوزراء المجرى "لن نرسل جنوداً أو أسلحة أو أموالاً إلى أوكرانيا. إنهم يريدون قروضاً ومدفوعات ضخمة ستُغرق حتى أطفالنا وأحفادنا في الديون. لن تلعب المجر هذه اللعبة".



وأشار رئيس الحكومة المجرية أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، على حد تعبيره، مهتمان بظهور حكومة في المجر توافق على مطالبهما.

في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري بدء جمع التوقيعات لعريضة على مستوى البلاد ضد تمويل أوكرانيا.



كما صرح أوربان بأن بروكسل تتجاهل رأي غالبية الأوروبيين الذين يعارضون انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي.