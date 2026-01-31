الظلام يضرب أوروبا.. انقطاع الكهرباء في أوكرانيا ورومانيا ومولودوفا

ضرب عطل فني شبكات الكهرباء في رومانيا ومولدوفا وأوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع متزامن للتيار الكهربائي بالدول الثلاثة، وبحسب وكالة أنباء أوكرينفورم فقد أبلغ النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني ووزير الطاقة دينيس شميهال عن ذلك عبر تطبيق تيليجرام .

قال شميهال: "في تمام الساعة 10:42 صباحًا اليوم، وقع عطل فني تسبب في انقطاع متزامن لخط الجهد العالي 400 كيلوفولت بين شبكتي الكهرباء في رومانيا ومولدوفا، وخط الجهد العالي 750 كيلوفولت بين غرب ووسط أوكرانيا. وقد أدى ذلك إلى انقطاع متسلسل في شبكة الكهرباء الأوكرانية، وتفعيل آليات الحماية التلقائية في المحطات الفرعية. كما تم فصل وحدات محطة الطاقة النووية".

أكد شميهال أن خبراء الطاقة في شركة أوكرينيرغو يعملون على إعادة التيار الكهربائي، وسيتم استعادة التيار خلال الساعات القليلة القادمة.

بحسب ما أفادت به وكالة أوكرينفورم الأوكرانية ، تم تطبيق انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في مناطق كييف وكييف وأوديسا.

وفي العاصمة، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي من مراكز إمداد الطاقة الخارجية، تم تعليق خدمة القطارات وتشغيل السلالم المتحركة في مترو الأنفاق مؤقتًا.

أعلنت وزارة الطاقة أنه وفقًا لتوقعات الخبراء، سيتم استعادة إمدادات الطاقة إلى المناطق التي تم فيها تطبيق انقطاعات التيار الكهربائي الطارئة في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات قادمة