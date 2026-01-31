قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
إيران: الشائعة حول اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري كاذبة
الظلام يضرب أوروبا.. انقطاع الكهرباء في أوكرانيا ورومانيا ومولودوفا

ناصر السيد

ضرب عطل فني شبكات الكهرباء في رومانيا ومولدوفا وأوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع متزامن للتيار الكهربائي بالدول الثلاثة، وبحسب وكالة أنباء أوكرينفورم فقد أبلغ النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني ووزير الطاقة دينيس شميهال عن ذلك عبر تطبيق تيليجرام .

قال شميهال: "في تمام الساعة 10:42 صباحًا اليوم، وقع عطل فني تسبب في انقطاع متزامن لخط الجهد العالي 400 كيلوفولت بين شبكتي الكهرباء في رومانيا ومولدوفا، وخط الجهد العالي 750 كيلوفولت بين غرب ووسط أوكرانيا. وقد أدى ذلك إلى انقطاع متسلسل في شبكة الكهرباء الأوكرانية، وتفعيل آليات الحماية التلقائية في المحطات الفرعية. كما تم فصل وحدات محطة الطاقة النووية".

أكد شميهال أن خبراء الطاقة في شركة أوكرينيرغو يعملون على إعادة التيار الكهربائي، وسيتم استعادة التيار خلال الساعات القليلة القادمة.

بحسب ما أفادت به وكالة أوكرينفورم الأوكرانية ، تم تطبيق انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في مناطق كييف وكييف وأوديسا.

وفي العاصمة، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي من مراكز إمداد الطاقة الخارجية، تم تعليق خدمة القطارات وتشغيل السلالم المتحركة في مترو الأنفاق مؤقتًا.

أعلنت وزارة الطاقة أنه وفقًا لتوقعات الخبراء، سيتم استعادة إمدادات الطاقة إلى المناطق التي تم فيها تطبيق انقطاعات التيار الكهربائي الطارئة في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات قادمة

الظلام يضرب أوروبا انقطاع الكهرباء في أوكرانيا انقطاع الكهرباء أزمة طاقة في أوكرانيا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

