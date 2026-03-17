قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية: سنستمر فى بذل كل جهد ممكن للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت

الدكتور بدر عبدالعاطي
الدكتور بدر عبدالعاطي
أ ش أ

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي أن مصر ستستمر فى بذل كل جهد ممكن للعمل على وقف الحرب في المنطقة في أسرع وقت لأنه لا يمكن للعالم أجمع أن يتحمل تبعاتها.

جاء ذلك رداً على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال الحوار الذى أعقب مأدبة الافطار التى أقامها وزير الخارجية بحضور لفيف من كبار الصحفيين والإعلاميين والسفراء وأساتذة العلوم السياسية مساء اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية "إننا لم نيأس ولن نتوقف وهذه هي تعليمات من فخامة السيد رئيس الجمهورية".

وأشار الوزير عبدالعاطي إلى أن مصر تبذل أقصى جهد من واقع مكانتها، واصفًا الوضع بأنه شديد التعقيد ونأمل أنه في النهاية أن يتم تحكيم العقل وإعمال الحوار والمنطق لأن كل التجارب أثبتت أن الحلول العسكرية لا تؤدي إلى شىء".

وأشار وزير الخارجية إلى أنه شرف، صباح اليوم، بأن عرض على السيد رئيس الجمهورية مجمل محصلة اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الجولة الخليجية، مشددا على أن الجميع بلا استثناء يقدر مصر والقيادة المصرية والموقف النبيل للقيادة والشعب المصري والحكومة للتضامن الكامل مع دول الخليج.

وأضاف أن رسائل التضامن التي نقلها من الرئيس عبدالفتاح السيسي الى القادة خلال الجولة كانت محل تقدير كبير.

ومن جانب آخر، قال الوزير عبدالعاطي إن هناك زيارة ثنائية ستتم قريبًا إلى الولايات المتحدة، كما سيشارك فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

ومن ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية عن تقديره واعتزازه بالمحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، مؤكدًا أنهم جزء لا يتجزأ من الوزارة، مشددًا على أهمية دورهم المهم فى نقل أخبار وزارة الخارجية بكل موضوعية ومصداقية.

وزير الخارجية مصر وقف الحرب الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

