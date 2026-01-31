قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح
أخبار العالم

أوكرانيا تعاني.. تعطل المترو في كييف وخاركيف بسبب انقطاع الكهرباء

المترو في كييف
المترو في كييف
ناصر السيد

تعطل المترو عن العمل تماماً في اثنتين من أكبر مدن أوكرانيا، كييف وخاركيف، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
ولم تعلن أي تفاصيل وجداول زمنية لإعادة حركة المرور حتى الآن.

يذكر أنه في 24 يناير، أفادت إدارة مدينة كييف بأن نظام مترو العاصمة شهد اضطرابات واسعة النطاق بسبب نقص الطاقة في شبكة المدينة وتضرر البنية التحتية.

في وقت سابق، أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن  انقطاعات التدفئة وإمدادات المياه قد بدأت على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في العاصمة الأوكرانية .

ويوم السبت أكدت قوات الأمن الروسية أن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف متوقفة تماماً تقريباً بسبب تساقط الثلوج. 

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية نقلا عن مصدر قوله: "بسبب الأحوال الجوية، فإن الإمدادات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية من خاركيف مشلولة تماماً تقريباً" .

وأضاف المصدر أن خدمات المرافق غير قادرة على إزالة الثلوج ومكافحة الجليد بسرعة بسبب نقص السائقين، الذين تم حشد معظمهم.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ، نقلاً عن أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات على الخطوط الأمامية بسبب الصقيع والثلوج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الأول الخميس، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وافق على طلبه بالتوقف عن قصف كييف والمدن الأوكرانية لمدة أسبوع في ظل الشتاء القارس الذي تعاني منه.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

نينا مغربي

نينا مغربي تخوض تجربة رومانسية جديدة أمام أمير كرارة في مسلسل "رجال الظل.. عملية رأس الأفعى"

الدكتور حسن النعمة

حسن النعمة : جائزة الكتاب العربي جسر للتواصل بين علماء الأمة ومنارة تضىء دروب الأدب والفن

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مدير مكتبة كتارا: نستعد من الآن للمشاركة بالدورة المقبلة لمعرض القاهرة للكتاب

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

