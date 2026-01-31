أوكرانيا تعاني.. تعطل المترو في كييف وخاركيف بسبب انقطاع الكهرباء

تعطل المترو عن العمل تماماً في اثنتين من أكبر مدن أوكرانيا، كييف وخاركيف، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ولم تعلن أي تفاصيل وجداول زمنية لإعادة حركة المرور حتى الآن.

يذكر أنه في 24 يناير، أفادت إدارة مدينة كييف بأن نظام مترو العاصمة شهد اضطرابات واسعة النطاق بسبب نقص الطاقة في شبكة المدينة وتضرر البنية التحتية.

في وقت سابق، أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن انقطاعات التدفئة وإمدادات المياه قد بدأت على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في العاصمة الأوكرانية .

ويوم السبت أكدت قوات الأمن الروسية أن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف متوقفة تماماً تقريباً بسبب تساقط الثلوج.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية نقلا عن مصدر قوله: "بسبب الأحوال الجوية، فإن الإمدادات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية من خاركيف مشلولة تماماً تقريباً" .

وأضاف المصدر أن خدمات المرافق غير قادرة على إزالة الثلوج ومكافحة الجليد بسرعة بسبب نقص السائقين، الذين تم حشد معظمهم.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ، نقلاً عن أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات على الخطوط الأمامية بسبب الصقيع والثلوج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الأول الخميس، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وافق على طلبه بالتوقف عن قصف كييف والمدن الأوكرانية لمدة أسبوع في ظل الشتاء القارس الذي تعاني منه.