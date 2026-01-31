من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور

شهدت محافظة البحيرة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يظهر واقعة تعدي فتاة على شاب داخل أحد السناتر التعليمية بمدينة دمنهور، حيث كشفت المعلومات أن الطرفين كانت تربطهما علاقة سابقة انتهت بفشل مشروع خطوبة.

وفي تصريحات له، قال الشاب أسامة الشبشيري، صاحب الواقعة، إنه قام بتحرير 9 محاضر رسمية ضد الفتاة، في إطار سعيه للحصول على الحماية القانونية، موضحًا أن الخلافات بدأت عقب فسخ الخطوبة، قبل أن تتطور – بحسب قوله – إلى ملاحقات متكررة، وتعديات لفظية، وتهديدات مستمرة، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للأجهزة الأمنية وتحرير عدة بلاغات رسمية.

وأضاف أنه تقدم ببلاغات متتالية تضمنت اتهامات بالتعدي، والتهديد، والتشهير، مؤكدًا أن تلك الوقائع تسببت في تهديد استقرار حياته، وأنه لا يطالب سوى بالعيش في هدوء بعيدًا عن أي نزاعات أو أزمات.

واختتم الشاب حديثه بمناشدة الجهات الأمنية المختصة سرعة فحص البلاغات والمحاضر المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لما يكفله القانون من حماية لجميع الأطراف، مع استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.