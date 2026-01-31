اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية

تُواصل اللجنة القضائية المشرفة، على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، متابعة عمليات التصويت بكافة النقابات الفرعية التي تُجرى بها العملية الانتخابية، وذلك في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وحُسن انتظامها في جميع مراحلها.

وتأتي متابعة اللجنة القضائية من خلال التواجد والتواصل المستمر مع اللجان الانتخابية بمختلف الفرعيات، ورصد سير عملية الاقتراع داخل مقار التصويت، والتأكد من الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، بما يكفل سلامتها وحيادها.

ويعكس هذا الإشراف القضائي الكامل تأكيد الثقة في الإجراءات المتبعة، ودعم حق المحامين في الإدلاء بأصواتهم في أجواء من الانضباط والشفافية، بما يُسهم في خروج العملية الانتخابية بصورة نزيهة تعبر عن إرادة الجمعية العمومية للمحامين.