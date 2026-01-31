جدول فصل التيار الكهربائي في محافظة البحيرة.. اليوم

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، قطاع وسط البحيرة، فصل التيار الكهربائي صباح اليوم السبت الموافق 31 يناير 2026، بعدة مناطق وقرى بمراكز الرحمانية وإيتاي البارود وشبراخيت والدلنجات والمحمودية وادفينا وأبو حمص، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

من المقرر فصل التيار الكهربائي بقرى درشابة سمخراط التابعين لمركز الرحمانية، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وقرى لقانة ومنشاة لقانة بمركز شبراخيت، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، ومجلس قرية دمسنا بمركز أبو حمص، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق صادق، هاشم سويطي، أبو وافية، بمركز الدلنجات وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وقرى السوالم، العتقا، جزيرة الضهرية، أشليمة، بمركز إيتاي البارود، وذلك من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وسيتم فصل الكهرباء في قرى الشعيرة، الخوالد، الضهرية وتوابعها، الروقة شبرا غرب، صفط الحرية غرب، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، والشيخ أحمد خمارة دقدوقة جبارس، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وفي مركز المحمودية سيتم فصل الكهرباء عن منطقة حسن قاسم، محولات مجلس سيدي عقبة، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، وفي قرية ادفينا سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى الغابشة، العامرية، العباسية، فزارة خالد مرعي، عزبة بدر، الانشا، الساحل، البوصيلي، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.