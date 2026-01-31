انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا

تنطلق غدًا الأحد فعاليات النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2026.



أولمبياد المحافظات الحدودية

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان، إن النسخة السادسة من الأولمبياد تشهد مشاركة واسعة من محافظات مطروح، الوادي الجديد، أسوان، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، إلى جانب مشاركة محافظتي الشرقية والجيزة (الواحات البحرية)، في إطار تعزيز التكامل الرياضي بين المحافظات ودعم مشاركة أبناء المناطق الحدودية في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتتضمن الأولمبياد منافسات في عدد من الألعاب الرياضية المتنوعة، تشمل خماسي كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، السباحة، ألعاب القوى، الشطرنج، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة السرعة، بالإضافة إلى مشاركة ذوي الهمم في مسابقات الكرة الطائرة جلوس وتنس الطاولة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والكشفية المصاحبة.