بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا

منصور ابوالعلمين

تنطلق غدًا الأحد فعاليات النسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2026.


أولمبياد المحافظات الحدودية

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان، إن النسخة السادسة من الأولمبياد تشهد مشاركة واسعة من محافظات مطروح، الوادي الجديد، أسوان، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، إلى جانب مشاركة محافظتي الشرقية والجيزة (الواحات البحرية)، في إطار تعزيز التكامل الرياضي بين المحافظات ودعم مشاركة أبناء المناطق الحدودية في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتتضمن الأولمبياد منافسات في عدد من الألعاب الرياضية المتنوعة، تشمل خماسي كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، السباحة، ألعاب القوى، الشطرنج، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة السرعة، بالإضافة إلى مشاركة ذوي الهمم في مسابقات الكرة الطائرة جلوس وتنس الطاولة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والكشفية المصاحبة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد شعلة الأولمبياد

