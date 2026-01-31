محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

اعتمد أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2025 / 2026 بنسبة نجاح بلغت 85,2%

حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 109658 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 109186 طالبًا وطالبة، فيما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على نسبة 50% فأكثر عدد 93081 طالبًا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور/ عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، إنه تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية على الموقع الإلكتروني:

http://www.alex-edu.com

وأوضح أبو زيد أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية سيبدأ التقديم لها اعتبارًا من غداً الأحد الموافق 1 فبراير 2026، وتستمر لمدة 15 يومًا.