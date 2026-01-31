قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظات

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
أحمد بسيوني

اعتمد  أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2025 / 2026 بنسبة نجاح بلغت 85,2%

 حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 109658 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 109186 طالبًا وطالبة، فيما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على نسبة 50% فأكثر عدد 93081 طالبًا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور/ عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، إنه تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية على الموقع الإلكتروني:
http://www.alex-edu.com

وأوضح أبو زيد أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية سيبدأ التقديم لها اعتبارًا من غداً الأحد الموافق 1 فبراير 2026، وتستمر لمدة 15 يومًا.

