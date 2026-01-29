القبض على قائدى سيارتي فان قادا عكس الاتجاه بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام قائدى سيارتين "فان" بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق والتسبب فى إحداث تلفيات بسيارته بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط السيارتان الظاهرتان بمقطع الفيديو ، وقائديهما (سائقان"أحدهما لا يحمل رخصة قيادة"-مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بقصد إختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارتين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.





