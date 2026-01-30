عاشق الإسكندرية.. وفاة المخرج المسرحي حسين مليس بعد مسيرة حافلة

ودّعت الساحة الفنية والمسرحية، ومدينة الإسكندرية، المخرج المسرحي حسين مليس، المشرف العام على قطاع المسرح بالإسكندرية سابقًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني، وارتباط صادق بمدينته وأهلها وفنونها.



وشغل المخرج الراحل منصب مدير مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وشارك بفاعلية في عدد من المهرجانات المسرحية العربية، إلى جانب ترؤسه الوفد المصري في مهرجان منتدى المسرح بالعراق عام 2010.



ويُعد الراحل من المخرجين الذين تركوا أثرًا واضحًا على خشبة المسرح، حيث قدّم عددًا من العروض التي حظيت بتقدير فني ونقدي وأسهمت في تطوير التجربة المسرحية، وكان آخرها مسرحية «آخر كلام» عام 2003.



وبرحيله، يفقد المسرح المصري قامة فنية آمنت بقيمة الفن ودوره في المجتمع، وترك خلفه تجربة إبداعية وإنسانية ستظل حاضرة في ذاكرة المسرح ومحبيه.