رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية "بني حسن الشروق"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال جولته التفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا.

وعقب وصوله، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا المشروع يعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري، كما يجسد التزامها بمواصلة العمل في مبادرة حياة كريمة بجميع قرى مصر، موضحًا أن الحكومة تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية بأعلى المعايير، مع الحرص على تعزيز المشاركة المجتمعية لضمان استدامة هذه المشروعات.

واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، إلى شرح تفصيلي قدمه اللواء أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا أن المشروع يمتد على مساحة تُقدَّر بـ 9.5 فدان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 - 15 ألف متر مكعب يوميًا، بنسبة إنجاز متقدمة.

كما أشار اللواء أمين شوقي، إلى أن المشروع يستهدف تقديم الخدمات لثلاث قرى بشرق النيل بمركز أبو قرقاص، وهي (بني حسن الشروق، والشيخ تمى، وجزيرة شيبا)، موضحًا أن المحطة تقدم خدماتها لأكثر من 80 ألف نسمة من سكان القرى التي تفتقر لخدمات الصرف الصحي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه يتم حاليًا استكمال الأعمال الإنشائية المتبقية في المحطة، بالإضافة إلى بدء مرحلة اختبار أحواض المعالجة الثلاثية.

وفي ختام الجولة التفقدية ، وجه رئيس الوزراء بالإسراع من معدلات التنفيذ للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا.