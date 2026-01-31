قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية "بني حسن الشروق"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال جولته التفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا.

وعقب وصوله، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا المشروع يعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري، كما يجسد التزامها بمواصلة العمل في مبادرة حياة كريمة بجميع قرى مصر، موضحًا أن الحكومة تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية بأعلى المعايير، مع الحرص على تعزيز المشاركة المجتمعية لضمان استدامة هذه المشروعات.

واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، إلى شرح تفصيلي قدمه اللواء أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا أن المشروع يمتد على مساحة تُقدَّر بـ 9.5 فدان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 - 15 ألف متر مكعب يوميًا، بنسبة إنجاز متقدمة.

كما أشار اللواء أمين شوقي، إلى أن المشروع يستهدف تقديم الخدمات لثلاث قرى بشرق النيل بمركز أبو قرقاص، وهي (بني حسن الشروق، والشيخ تمى، وجزيرة شيبا)، موضحًا أن المحطة تقدم خدماتها لأكثر من 80 ألف نسمة من سكان القرى التي تفتقر لخدمات الصرف الصحي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه يتم حاليًا استكمال الأعمال الإنشائية المتبقية في المحطة، بالإضافة إلى بدء مرحلة اختبار أحواض المعالجة الثلاثية.

وفي ختام الجولة التفقدية ، وجه رئيس الوزراء بالإسراع من معدلات التنفيذ للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

دولة التلاوة

"دولة التلاوة".. تعرف على آخر تفاصيل المسابقة والمفاجأة الاستثنائية للأطفال

افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يفتتحان النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح النسخة التاسعة من المسابقة الدولية للقرآن الكريم

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

