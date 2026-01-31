رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث يسلم رئيس الوزراء عقود وحدات الإسكان وعقود التقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية "بني حسن الشروق"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال جولته التفقدية بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا.

وعقب وصوله، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا المشروع يعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري، كما يجسد التزامها بمواصلة العمل في مبادرة حياة كريمة بجميع قرى مصر، موضحًا أن الحكومة تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية بأعلى المعايير، مع الحرص على تعزيز المشاركة المجتمعية لضمان استدامة هذه المشروعات.

واستمع رئيس الوزراء، ومرافقوه، إلى شرح تفصيلي قدمه اللواء أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا أن المشروع يمتد على مساحة تُقدَّر بـ 9.5 فدان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 - 15 ألف متر مكعب يوميًا، بنسبة إنجاز متقدمة.