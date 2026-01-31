قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الدولة حققت طفرة غير مسبوقة في مجال توطين الصناعات الغذائية

محمود مطاوع

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد مصنع الشركة المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية، وذلك في إطار جولته الموسعة بالمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وفي مستهل جولته، أشار رئيس الوزراء إلى الطفرة غير المسبوقة التي حققتها الدولة في مجال توطين الصناعات الغذائية وتصنيع الحاصلات الزراعية، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعظم من قدرة القطاع التصديري، ويعزز من قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق العالمية، ويوفر المزيد من فرص العمل بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن محافظة المنيا تتميز بتوافر المواد الخام والفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعات الغذائية، خاصة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية المجففة، مؤكدا اهتمام الدولة بتشجيع هذه الصناعات لتعزيز القيمة المضافة لتلك المنتجات.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تعد من المحافظات الزراعية الرائدة، وتتميز في مجال تصدير الحاصلات الزراعية المجففة خاصة البصل، والثوم، والطماطم، لافتا إلى القدرة التنافسية الكبيرة للمحافظة في الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية والأمريكية.

وخلال جولته التفقدية، تعرف رئيس الوزراء على مراحل الإنتاج المختلفة داخل المصنع، والتي تشمل: الغسيل، التقطيع، التجفيف، الفرز، وتعبئة المنتج النهائي، حيث شاهد رئيس الوزراء عدة عينات للمنتج النهائي، وأشاد بجودة المنتجات وتميزها.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من جوناثان هاني، المدير التنفيذي للشركة المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية، والذي أوضح أن المصنع مقام على مساحة إجمالية 24 ألف متر مربع.

وأضاف جوناثان هاني أن المصنع يعمل في مجال تجفيف الحاصلات الزراعية، وتشمل منتجاته المجففة: البصل، والثوم، والكرات، والفلفل، والطماطم، موضحا أن المصنع يضم ثلاثة خطوط إنتاج بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 30 مليون دولار.

وفي ذات السياق، لفت المدير التنفيذي للمصنع إلى أنه يجري حاليا إضافة خط إنتاج جديد بتكلفة 11 مليون دولار، ليصل إجمالي حجم الاستثمار إلى 41 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية للمصنع، أشار السيد جوناثان هاني، إلى أن الإنتاج السنوي الحالي للمصنع يبلغ 7 آلاف طن من المنتجات الزراعية المجففة الناتجة عن نحو 70 ألف طن خام، منوها إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة تقدر بحوالي 10 آلاف طن سنويًا، ويعتمد المصنع على المنتج المحلي بنسبة 100%.

كما أشار إلى أنه يتم تصدير أكثر من 90% من إجمالي إنتاج المصنع، حيث تصدر الشركة منتجاتها إلى جميع الدول الأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واليابان.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة أن المصنع يوفر ما يقرب من 300 فرصة عمل مباشرة، وحوالي 1500 فرصة عمل غير مباشرة، ويعمل المصنع بنظام التشغيل على مدار 24 ساعة يوميًا من خلال ثلاث ورديات، بما يضمن تحقيق مستهدفات الشركة في مجال زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التصديرية للمصنع.

