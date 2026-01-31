قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإدارية العليا تحدد حالات حصول الموظف على أجر إضافي أو أيام بديلة
من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد
الصدارة قبل الحسابات فى مباراة يانج أفريكانز.. كيف يخطط الأهلي لحسم التأهل مبكرًا؟
انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب
بينهم أطفال.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم
الكواليس الكاملة من الأهلي .. هل وقع المالي أليو ديانج لـ فالنسيا الإسباني ؟
تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني.. تفوق المارد الأحمر
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصرى والزمالك في الكونفدرالية
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 31 يناير 2026
خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر
مدبولي يتفقد مشروعات التنمية والخدمات بالمنيا لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع
انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

سجلت أسعار الذهب والفضة أكبر خسائرهما منذ سنوات، في انعكاس حاد ومفاجئ لارتفاع قياسي أوصل الأسعار إلى مستويات قياسية.

انخفض سعر الذهب بنسبة بما يفوق 12% لينخفض إلى ما دون 5000 دولار للأونصة، متجاوزاً أكبر الانخفاضات اليومية التي شهدها أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأكبر انخفاض يومي منذ أوائل الثمانينيات، بينما هوَت الفضة بأكثر من 36% مسجلة أكبر تراجع يومي لها على الإطلاق، مع امتداد موجة البيع عبر أسواق المعادن الأوسع. وتراجع سعر النحاس بنسبة 3.4% في لندن، متراجعاً عن أعلى مستوى قياسي سجله يوم الخميس.

شهدت المعادن النفيسة خلال العام الماضي موجة إقبال من المستثمرين، حطمت أرقاماً قياسية متتالية، وأذهلت المتداولين المخضرمين، وأدت إلى تقلبات سعرية استثنائية. وتسارعت هذه التقلبات في يناير، مع إقبال المستثمرين على هذه الملاذات الآمنة وسط مخاوف بشأن تراجع قيمة العملات واستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فضلاً عن الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية.

لا يزال الذهب والفضة مُهيّأين لتحقيق مكاسب شهرية كبيرة، إلا أن عمليات البيع المكثفة يوم الجمعة تُعدّ أكبر صدمة لهذا الارتفاع منذ تراجع مماثل في أكتوبر.

وقد جاء هذا التراجع عقب انتعاش الدولار بعد تقرير أفاد بأن إدارة دونالد ترمب كانت تُحضّر لترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما تأكد لاحقاً. وقد أدى انتعاش الدولار إلى تراجع ثقة المستثمرين الذين كانوا يُقبلون على المعادن بعد أن ألمح الرئيس إلى استعداده للسماح بانخفاض قيمة العملة

