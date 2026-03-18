الأسهم الآسيوية ترتفع بقيادة التكنولوجيا وسط ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

أ ش أ

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات الأربعاء، بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا التي قادت صعود الأسواق في كوريا الجنوبية واليابان، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية المرتقب من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

كما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا خلال التداولات الآسيوية، بعد أن أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على مكاسب محدودة في الجلسة السابقة؛ بحسب وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

جاءت مكاسب الأسواق بدعم قوي من قطاع التكنولوجيا، عقب إعلانات جديدة خلال مؤتمر Nvidia GTC 2026، والتي عززت التفاؤل بشأن الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 4%، مدفوعًا بصعود سهم سامسونج للإلكترونيات وشركة إس كيه هاينكس بنسبة تراوحت بين 4.5% و6%.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.5%، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بأكثر من 2%.

ورغم المكاسب، لا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، في ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط، ما يبرز مخاطر استمرار اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وتسود حالة من الحذر في الأسواق قبيل قرار بنك الفيدرالي، مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، لكن مع الإبقاء على نبرة متشددة في ظل مخاطر التضخم.

ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول بحثًا عن إشارات بشأن مسار السياسة النقدية.

في باقي الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 1%، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي بنحو 0.5%.

في المقابل، تراجع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.4%، وانخفض مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.2%.

أما في أستراليا، فارتفع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 (S&P/ASX 200) بنسبة 0.3%، بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.