خالد الجندي: آية الكرسي أعظم آية رغم أن القرآن كله كلام الله

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن العبادات ليست على درجة واحدة، بل بينها تفاضل، مشيرًا إلى أن وظيفة المؤمن لا تقتصر على فعل الخير فقط، بل يجب أن يسعى إلى "أحسن الخير وأجمله".

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc"، أن هناك فهمًا شائعًا يحتاج إلى تصحيح، وهو الاكتفاء بمجرد أداء العمل الصالح، بينما المطلوب هو اختيار الأفضل والأكمل.

واستشهد الداعية الإسلامي ، بقوله تعالى: "واتبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من ربكم"، مؤكدًا أن هذا التوجيه الإلهي يدل على وجود مراتب في الفضل حتى داخل النص القرآني.

وأشار الجندي، إلى أن القرآن الكريم كله كلام الله ولا يأتيه الباطل، ولكن بعض الآيات لها منزلة أعظم من غيرها، مستدلًا بآية الكرسي التي تُعد أعظم آية في القرآن، رغم أن جميع الآيات من عند الله.