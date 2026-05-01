أوقاف الغربية تفتتح مسجدين ضمن خطة تطوير دور العبادة .. صور

افتتحت مديرية الأوقاف بالغربية، مسجدين بعد إجراء أعمال الإحلال والتجديد ودخولهما الخدمة وهما مسجد العمرى بقرية ميت حبيش القبلية بمركز طنطا، ومسجد الأهالى بعزبة السرايا الكبرى بمركز قطور ، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح المساجد الجديدة والمطورة.

توجيهات أوقاف الغربية

جاء ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، وتحت إشراف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وفى حضور مديرى إداراتى أوقاف طنطا وقطور ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

افتتاح مساجد

وأكد وكيل الوزارة ، أن افتتاح هذه المساجد يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر رسالة الوسطية والاعتدال، وتوفير بيوت الله في أبهى صورة تليق بقدسيتها، بما يسهم في أداء الدور الدعوي والتثقيفي للمساجد، ويعزز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أوضح أن مديرية أوقاف الغربية ماضية في تنفيذ خطتها لافتتاح المزيد من المساجد خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الدينية بالوزارة، وحرصًا على خدمة بيوت الله وروادها في مختلف أنحاء المحافظة.