صاحب مخبز الشعير: في ناس بتشتري 40 كيلو على بعض.. والزبائن بتيجي من كل المحافظات

قال أحمد أبو شنب صاحب أحد مخابز خبز الشعير والحبة الكاملة، إنّ الإقبال على خبز الشعير لم يقتصر على منطقة معينة، بل امتد إلى مختلف المحافظات، موضحًا: "بيجيلي من سوهاج وإسكندرية وأسيوط والمنيا"، بل إن بعض الزبائن يشترون كميات كبيرة تصل إلى "35 و40 كيلو" لتوزيعها على أسرهم.

وأضافت أبو شنب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن تجربة المستهلك مع خبز الشعير تلعب دورًا كبيرًا في استمرار الطلب، قائلًا: "اللي ياكله مرة إدمان"، مشيرًا إلى أنه يمنح راحة كبيرة للمعدة بسبب ارتفاع نسبة الألياف، وهو ما يجعله سهل الهضم مقارنة بغيره.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ارتفاع السعر لا يعني بالضرورة أنه مكلف، موضحًا: "الغالي رخيص"، لأن الغذاء الصحي يقلل من الحاجة للعلاج، مؤكدًا أن اختياره مبني على تجربة شخصية وتجارب العديد من العملاء الذين لاحظوا تحسنًا في صحتهم.