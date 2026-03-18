ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في تعاملات صباح الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية المرتقب من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وصعدت العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 218 نقطة، أو 0.46%، فيما ارتفعت عقود اس اند بي 500 بنسبة 0.39%، وصعدت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.51%؛ بحسب ما نشرته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.

وكانت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الامريكية قد أغلقت على ارتفاع خلال جلسة الثلاثاء، لكنها تراجعت عن أعلى مستوياتها مع صعود أسعار النفط.

وأنهى مؤشر S&P 500 الجلسة مرتفعًا بنحو 0.3%، فيما صعد مؤشر ناسداك المركب قرابة 0.5%، وأضاف مؤشر داو جونز 46.85 نقطة، أو 0.1%.

وفي تطورات جيوسياسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة تورث سوشيال إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دعم من حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن ألمح في وقت سابق إلى احتمال تشكيل تحالف لحماية السفن المارة عبر مضيق هرمز.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى قرار بنك الفيدرالي المتوقع صدوره اليوم الأربعاء، حيث تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%.

كما يترقب المتعاملون أي إشارات من رئيس بنك الفيدرالي جيروم باول بشأن تأثير ارتفاع أسعار النفط على مسار السياسة النقدية.

وعلى صعيد البيانات، يترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير، وسط توقعات بارتفاعه بنسبة 0.3% وفق تقديرات داو جونز.

أما على مستوى نتائج الأعمال، فتتجه الأنظار إلى شركة ميكرون تكنولوجي Micron Technology، التي تستعد للإعلان عن نتائجها الفصلية بعد إغلاق جلسة الأربعاء، في ظل ارتفاع سهمها بنحو 62% منذ بداية العام، مدعومًا بالطلب القوي على رقائق الذاكرة عالية النطاق.