باراجواي تصادق على اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي

صادقت باراجواي على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، لتصبح بذلك آخر دولة موقعة في التكتل الواقع في أمريكا الجنوبية على هذه الاتفاقية.

وصوّت مجلس النواب بالإجماع لصالح اعتماد الاتفاقية، مُنهيًا بذلك عملية التصديق من قبل البرلمان على معاهدة تُنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، بين الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي والدول المؤسسة لميركوسور.

كانت البرازيل والأرجنتين وأوروجواي قد صادقت على الاتفاقية في الأسابيع الأخيرة كما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

ووُقّعت الاتفاقية في منتصف يناير في أسونسيون بعد 25 عامًا من المفاوضات.

ووصف رئيس باراجواي سانتياجو بينيا الاتفاقية بأنها قرار استراتيجي في ظل التوترات العالمية.

وقال في منتدى بنك التنمية للدول الأمريكية في أسونسيون الأسبوع الماضي "إن تعزيز التعاون بين المناطق التي تتشارك القيم والرؤية المنفتحة على التجارة الدولية يبعث برسالة بالغة الأهمية إلى العالم".

وتُنشئ اتفاقية ميركوسور-الاتحاد الأوروبي منطقة تجارة حرة تمثل 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وأكثر من 700 مليون مستهلك.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من تصدير المزيد من السيارات والآلات وغيرها من المنتجات إلى أمريكا اللاتينية، مع تسهيل دخول لحوم الأبقار والدواجن والسكر والأرز والعسل وفول الصويا من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.