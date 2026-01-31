أسامة حسني: ملف إمام عاشور أُغلق تمامًا قبل مواجهة يانج أفريكانز

أكد أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، أن أزمة لاعب الفريق إمام عاشور انتهت بشكل كامل، قبل انطلاق مباراة الأهلي ويانج افريكانز بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح حسني من خلال في الاستوديو التحليلي بقناة الأهلي لمباراة يانج أفريكانز أن إمام عاشور رغم كونه لاعبًا موهوبًا ومن أبرز نجوم الكرة المصرية الا انه ارتكب خطأ كبيرًا خلال الأيام الماضية، ما دفع إدارة النادي الأهلي لاتخاذ قرار حاسم بتوقيع أقصى عقوبة مناسبة لحجم الخطأ.

وأضاف أن اللاعب بادر بالاعتذار رسميًا لإدارة النادي وجماهيره والجهاز الفني، كما التزم بقرار العقوبة وشارك في مران المستبعدين اليوم، مؤكدًا احترامه الكامل لقرارات النادي.

واختتم أسامة حسني تصريحاته بالتشديد على أن الأمر انتهى تمامًا، ولا توجد أي تداعيات أخرى، قائلًا: “من أول السطر الموضوع خلص وملف إمام عاشور اتقفل.”