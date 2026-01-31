قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا

كتب محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشفى الثلاثي الجامعي بمحافظة المنيا، بعد بدء التشغيل التجريبي له، يرافقه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا.

ولدى وصوله المستشفى، أكد رئيس الوزراء سعادته بوجود هذا الصرح الطبي الكبير والمميز في إحدى محافظات الصعيد، بما يعكس اهتمام الدولة بدعم خدمات الرعاية الصحية في مختلف المحافظات.

وقام رئيس الوزراء بجولة بعدد من أقسام المستشفى للتعرف على تجهيزاتها والخدمات الطبية التي تقدم من خلالها، حيث أوضح الدكتور أحمد نادي الشويخ، مدير المستشفي الثلاثي بجامعة المنيا، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 430 سريرًا، وأنه يقدم خدمات طبية متكاملة لنحو 7 ملايين مواطن من أبناء محافظة المنيا.

وأضاف "الشويخ" أن المستشفى يضم عددًا من الأقسام الطبية المتخصصة، من بينها الجراحة العامة، والأوعية الدموية، والباطنة، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب ٤٧ سرير عناية مركزة، و11 غرفة عمليات مجهزة وفق أحدث المعايير الطبية.

وأشار إلى أن المستشفى يشتمل أيضاً على أقسام الأشعة التشخيصية والعلاجية المتطورة، والمعامل والتحاليل الطبية، والروماتيزم والتأهيل، ووحدة العلاج الطبيعي، وقسم الأمراض الجلدية والتناسلية، فضلًا عن مبنى متكامل للعيادات الخارجية مزود بأحدث الأجهزة الطبية.

ولفت الدكتور أحمد الشويخ إلى أن اسم "المستشفى الثلاثي الجامعي" جاء نظرًا لتصميمه المعماري القائم على ثلاثة أجنحة متصلة مُلحق بها مبنى ضخم للعمليات الجراحية والعنايات المركزة، بما يدعم تقديم خدمات الرعاية الطبية الثلاثية على أعلى مستوى.

وخلال وجوده بالمستشفى، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، حول الموقف الراهن للمستشفيات الجامعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية القائمة تشمل عدة تخصصات مهمة، وتضم 1700 سرير، ويتردد عليها نحو 3 آلاف مواطن يومياً، وأنها تقدم حوالي مليوني خدمة طبية سنوياً.

كما استعرض رئيس الجامعة الموقف التنفيذي للمستشفيات الجامعية الجاري العمل بها، ومن بينها وحدة طب وجراحات العيون، التي يتم تحويلها من وحدة الرمد إلى مستشفى عيون جامعي، بسعة 100 سرير، وكذا مستشفى الأورام الذي يضم 150 سريرا و غرفتي عمليات، و 10 أسرّة عناية مركزة.

وأضاف: تضم المستشفيات الجامعية أيضًا مستشفى جراحات الأطفال والحالات الحرجة الذي يحتوي على 240 سرير أطفال و غرفتي عمليات طوارئ، و 40 حضّانة، فضلًا عن المستشفى الثلاثي الجامعي الذي يتم تفقد التشغيل التجريبي له اليوم، مضيفًا أن المستشفيات الجاري العمل عليها ستضيف 1050 سريراً.

