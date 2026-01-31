قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
إحالة 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعة مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات
القرار اتاخد في الطيارة: الأهلي: لاتراجع عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة أن المشاركة لفترات أطول في جلسات التخاطب وعلاج النطق قد تساعد غالبية الأطفال المصابين بـ اضطراب طيف التوحد على نطق كلماتهم الأولى، حتى في الحالات التي كان فيها الطفل غير ناطق تمامًا.

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

وبحسب الدراسة، فإن مدة العلاج تلعب دورًا أكثر أهمية من شدته، حيث أظهرت النتائج أن الاستمرار في العلاج لعدة أشهر أو سنوات يحقق نتائج أفضل مقارنة بجلسات مكثفة لفترة قصيرة.
 

وأجرى باحثون من جامعة دريكسل في فيلادلفيا دراسة شملت أكثر من 700 طفل في سن ما قبل المدرسة مصابين باضطراب طيف التوحد، وتتراوح أعمارهم بين 15 شهرًا و5 سنوات، بمتوسط عمر 3 سنوات.

وتلقى الأطفال علاج النطق والتخاطب لمدة تراوحت بين 6 أشهر وسنتين.
بلغ متوسط عدد ساعات العلاج نحو 10 ساعات أسبوعيًا.

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

وكان 66% من الأطفال في بداية الدراسة يعانون من ضعف شديد في الكلام أو غير ناطقين، وفقا لما نشر في ثحيقة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت نتائج الدراسة، أن ثلثا الأطفال المشاركين تمكنوا من تطوير مهارات لغوية ونطق كلمات مفهومة.

فيما اضاف الباحثون، أن 50% من الأطفال الذين كانوا بالكاد ينطقون كلمات استطاعوا تكوين جُمل قصيرة بنهاية فترة العلاج.

وفي المقابل، ظل ثلث الأطفال غير ناطقين دون تحسن ملحوظ بعد عامين من العلاج.

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

أنواع العلاجات المستخدمة

وشملت الدراسة عدة برامج علاجية معتمدة، من أبرزها:
نموذج دنفر للتدخل المبكر (ESDM)
ـ يعتمد على اللعب وبناء ـ علاقات إيجابية بين الطفل ـ والمعالج لتحفيز اللغة.
علاج TEACCH

ـ يركز على التنظيم البصري، والجداول الواضحة، والمساحات المنظمة لتعزيز التواصل والاستقلالية.

ـ التدخل السلوكي المكثف المبكر (EIBI) ويعتمد على جلسات فردية لتطوير المهارات الاجتماعية والحياتية.

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

ـ التدخلات السلوكية التنموية الطبيعية
وهي علاجات قائمة على اللعب يقودها الطفل نفسه، وتختلف مدة العلاج أهم من كثافته.

وأوضح الباحثون أن الأطفال الذين تلقوا العلاج لفترات أطول (6 أشهر إلى عامين) حققوا تحسنًا أكبر في مهارات النطق، مقارنة بأطفال خضعوا لجلسات مكثفة (20–40 ساعة أسبوعيًا) لفترات قصيرة.

وأكد الدكتور جياكومو فيفانتي، الباحث الرئيسي بالدراسة، أن: “النتائج تؤكد أن الاستمرار في العلاج لفترة طويلة أكثر فاعلية من العلاج المكثف قصير المدى، خاصة للأطفال غير الناطقين.”

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

عوامل تزيد فرص التحسن

وقدرة الطفل على تقليد الأصوات والحركات في بداية العلاج.
التفاعل الاجتماعي واللعب المشترك
المتابعة المستمرة وتعديل الخطة العلاجية حسب استجابة كل طفل.

وتشير أحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية (CDC) إلى أن طفل واحد من كل 31 طفلًا في الولايات المتحدة مصاب باضطراب طيف التوحد.
وهي زيادة ملحوظة مقارنة بمعدل طفل واحد من كل 150 طفلًا في أوائل الألفينات.

اضطراب طيف التوحد علاج التخاطب علاج النطق الأطفال غير الناطقين التوحد عند الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

ترشيحاتنا

سفير فرنسا يزور موقع حفائر دير المدينة

تابوت وآلوان رائعة| سفير فرنسا يزور موقع حفائر دير المدينة

المخرج المصري داني جمال

المخرج داني جمال يعزز الحضور المصري عالميا بعضويته في لجان تحكيم مهرجانات دولية

مؤتمر للخدام والخادمات

إيبارشية دشنا تنظم مؤتمر الخدام بعنوان «الجدية والالتزام في الخدمة»

بالصور

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

فيديو

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد