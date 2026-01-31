تابوت وآلوان رائعة| سفير فرنسا يزور موقع حفائر دير المدينة

استضاف المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، إيريك شوفالييه سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة،في موقع الحفائر الأثرية بدير المدينة بالأقصر.



قدم الفريق البحثي بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، المشاريع المختلفة لترميم وصيانة المقابر المنقوشة التي تعمل عليها الفرق الأثرية بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

المعهد الفرنسي للآثار الشرقية

اطلع السفير الفرنسي على أعمال دراسة القطع الأثرية المكتشفة في موقع الحفائر الأثرية بدير المدينة، والتي تساهم في التعرف بشكل أفضل على تنظيم الحياة اليومية لفناني مصر القديمة وعائلاتهم.



وسلطت هذه اللقاءات الضوء على الدور الفرنسي في تعزيز وحماية التراث الأثري المصري.

سفير فرنسا يزور موقع حفائر دير المدينة

