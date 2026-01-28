قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
أخبار البلد

السياحة والآثار تعقد أولى اجتماعات تحديث الهياكل التنظيمية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، انعقدت أولى اجتماعات اللجان المشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعنية بتطوير وتحديث الهياكل التنظيمية بديوان عام الوزارة والهيئات التابعة لها وإنهاء مشروعات لوائح الموارد البشرية للعاملين بالهيئات التابعة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

تحديث الهياكل التنظيمية بديوان عام الوزارة

ويأتي تشكيل هذه اللجان في إطار ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الذي عقده السيد وزير السياحة والآثار مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأسبوع قبل الماضي، لمناقشة ملف تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية بالوزارة، واستكمال المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، من خلال استحداث الإدارات الإشرافية اللازمة، وفقًا لاحتياجات العمل ومتطلباته، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة الحوكمة الإدارية.

وحرص شريف فتحي على المشاركة في مستهل الاجتماع، حيث رحّب بأعضاء اللجنة، واطّلع على خطة عملها والبرنامج الزمني، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، ومؤكدًا على أهمية الدور المنوط باللجان في دعم جهود التطوير المؤسسي، وتحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين، وضمان الشفافية في جميع الإجراءات الإدارية، ولا سيما ما يتعلق بالأوضاع الوظيفية للعاملين.

وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من أعمال اللجان في أسرع وقت ممكن، ووفقًا للجداول الزمنية المحددة التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، وبما يحقق الأهداف المرجوة من عملية التطوير والتحديث، ويسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة والجهات التابعة لها.

وزير السياحة والآثار الهيكل التنظيمي وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار السياحة الآثار

