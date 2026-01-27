قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
أحمد موسى : مرحلة قادمة أفضل وتأثيرها سيظهر على المواطن
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي والنيابي منذ 1980
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يرى مدبولي يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسة واقتصاد
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي منذ 45 عاما
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس
دار الإفتاء تبحث الحدَّ من ظاهرة الطلاق في ندوة بمعرض الكتاب
الشناوي أم شوبير؟ قرار جديد من توروب بشأن حارسي مرمى الأهلي
عقب تراجعه.. مفاجأه في أسعار الدولار في مصر
بنستورد أكلها بالملايين .. الفلاحين تقترح تصدير الكلاب الضالة
سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص
بزشكيان لولي العهد السعودي: طهران تدعم أي مسار يحقق السلام ووحدة المسلمين
أخبار البلد

بـ 250 عنوان .. وزارة السياحة تشارك في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح وزارة السياحة والآثار في معرض الكتاب
جناح وزارة السياحة والآثار في معرض الكتاب
محمد الاسكندرانى

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تُقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار:
«من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا».

جناح وزارة السياحة والآثار في معرض الكتاب 

ويضم جناح الوزارة أكثر من 250 عنوانًا من الإصدارات العلمية المتنوعة، بالإضافة إلى ركن للطفل يحتوي على قصص ومجلات وكتب تلوين وهدايا للأطفال، إلى جانب نماذج فنية تعكس ملامح الفن المصري القديم في عصوره المختلفة.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهمية مشاركة الوزارة في هذا الحدث الثقافي الدولي البارز، لما يمثله من منصة فاعلة لنشر الوعي الأثري والحضاري والتعريف بالتراث المصري العريق، ودعم الباحثين والمهتمين بالآثار والتاريخ، إلى جانب إبراز الدور الثقافي والتنويري الذي تقوم به الوزارة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الإدارة العامة للنشر العلمي بقطاع حفظ وتسجيل الآثار تشارك في المعرض بصفتها عضوًا في اتحاد الناشرين المصريين، حيث يضم جناح الوزارة أحدث إصدارات المجلس الأعلى للآثار من الكتب والمجلات العلمية المتخصصة في مختلف مجالات علوم الآثار والمصريات، إلى جانب مجموعة من الكتب الورقية النادرة التي تُعرض بأسعار مخفضة، دعمًا لشباب الباحثين والدارسين والمهتمين بالحضارة المصرية والتاريخ القديم.

وأشار الدكتور هشام الليثي، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن جناح الوزارة يعرض مجموعة من الإصدارات الحديثة، من بينها مجلة دراسات آثارية إسلامية العدد التاسع، وهي مجلة علمية متخصصة في نشر الأبحاث المحكمة دوليًا في مجالي الآثار الإسلامية والقبطية، ويضم هذا العدد مجموعة من الدراسات والأبحاث الأصيلة التي تُنشر للمرة الأولى.

وفي مجال الآثار المصرية، يقدم الجناح حوليات المجلس الأعلى للآثار، وعددًا من الكتب العلمية المتخصصة التي تتناول أحدث الاكتشافات الأثرية وأعمال التوثيق الأثري، فضلًا عن عرض معجم أحمد باشا كمال، أحد أبرز المراجع المتخصصة في علم المصريات.

وأكد على أنه من المنتظر خلال الفترة المقبلة صدور مجموعة من الإصدارات المتميزة التي من شأنها إثراء المكتبة الأثرية المصرية والعالمية.

ويُذكر أن جناح وزارة السياحة والآثار يتواجد في الصالة الرئيسية – صالة 3، جناح B41، وتبدأ مواعيد الزيارة الرسمية للمعرض يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، عدا يوم الجمعة من العاشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وزارة السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار معرض القاهرة الدولي للكتاب مصر جناح وزارة السياحة والآثار في معرض الكتاب

