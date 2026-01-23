قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقل محمد صبحي للمستشفى بسبب وعكة صحية.. تفاصيل
الإسماعيلية.. وفاة أم وإصابة أب بحروق في انفجار بطارية سكوتر كهربائي
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026
التاريخ لا ينسى.. فيفا وكاف يتجاهلان تهنئة السنغال بالفوز بأمم أفريقيا| تفاصيل
وزير السياحة يبحث مع WTTC تنمية الحركة الوافدة لمصر من أمريكا اللاتينية
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
فتحي سند: يجب على اتحاد الكرة وضع قواعد لتنظيم قطاعات الناشئين
صور تذكارية| ساندرلاند يكرم نجوم كأس أمم إفريقيا 2025
إيجار مدعوم 5 سنوات.. مقترح لحل أزمة سكن الشباب المقبل على الزواج
قوات الاحتلال تنفذ غارتين على طريق بعلبك شرقي لبنان
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
وزير السياحة يبحث مع WTTC تنمية الحركة الوافدة لمصر من أمريكا اللاتينية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

في إطار زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بجلوريا جيفارا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، ومحمد محسن رئيس وحدة أيبيريا والأمريكتين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

مصر المقصد السياحي الأول عالميًا من حيث تنوع وجودة المنتجات

وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول استراتيجية وزارة السياحة والآثار وخططها الهادفة إلى جعل مصر المقصد السياحي الأول عالميًا من حيث تنوع وجودة المنتجات والأنماط السياحية المختلفة، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء السياحي الإيجابية التي حققها القطاع خلال العام الماضي، حيث استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح، بنسبة زيادة بلغت 21% مقارنة بعام 2024.

كما تم خلال اللقاء الإشارة إلى الجهود الترويجية التي تبذلها الوزارة لربط مختلف مدن العالم بالمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة بهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة، وما يتضمنه من حزم تحفيزية تسهم في دعم وتشجيع شركات الطيران لتنفيذ رحلاتها إلى مصر .

وشهد اللقاء أيضًا بحث سبل التعاون المشترك لتنمية الحركة السياحية الوافدة من أسواق أمريكا اللاتينية إلى المقصد المصري، لاسيما وأنها تعد من الأسواق  السياحية الواعدة، وإمكانية زيادة أعداد السائحين القادمين منها مع التوسع في حركة الطيران.

ومن جانبها، استعرضت جلوريا جيفارا الدور الذي يقوم به المجلس العالمي للسفر والسياحة وأنشطته المختلفة، حيث يُعد منتدىً عالميًا رائدًا لصناعة السفر والسياحة، ويضم في عضويته نخبة من قادة مجتمع الأعمال على مستوى العالم، ويعمل بالتعاون مع الحكومات على رفع الوعي بأهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، وجهت الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة الدعوة إلى السيد وزير السياحة والآثار للمشاركة في الرحلة البحرية التي يعتزم المجلس تنظيمها، خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر أن تجمع نخبة من أعضاء المجلس ووزراء وقادة السياحة على مستوى العالم، وتتضمن عددًا من الوجهات السياحية المصرية.

WTTC FITUR FITUR 2026 وزير السياحة والآثار مصر

