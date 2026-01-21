قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
تشكيل سموحة وفاركو بالدوري
شوبير: عرض رسمي من فالنسيا الإسباني لشراء ديانج من الأهلي
ترامب يمنح حماس مهلة 3 أسابيع: نزع السلاح أو التدمير السريع
استقرار الحالة الصحية لقداسة البابا.. وأسقف النمسا يوجه رسالة طمأنة
شكر ترامب لدعم مصر بقضية المياه.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال لقائه برئيس الولايات المتحدة بمنتدى دافوس العالمي
يارب على خير.. نيرمين الفقي تشارك في مسلسل أولاد الراعي
بعد استلام 50 مليون برميل نفط من فنزويلا.. ترامب: إنتاجنا من الغاز وصل لمستوى قياسي
أكسيوس: زيلينسكي يلتقي ترامب في دافوس غدا
الجيش اللبناني: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خرق فاضح لسيادة لبنان
قمة "السيسي - ترامب" بدافوس: شراكة استراتيجية شاملة وجهود مشتركة لسلام المنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة يفتتح الجناح المصري بالمعرض السياحي الدولي FITUR 2026 بمدريد

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

افتتح، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، الجناح المصري المُشارك في فعاليات الدورة ال 46 للمعرض السياحي الدولي FITUR 2026، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 25 يناير الجاري بالعاصمة الأسبانية مدريد.

وزير السياحة والآثار يفتتح جناح مصر بمعرض الفيتور 

وقد شارك في الافتتاح السفير إيهاب بدوي سفير مصر في أسبانيا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور الأستاذة سوزان مصطفي رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، والسيد محمد محسن مدير وحدة ليبيريا والأمريكتين بالهيئة، والسيد أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والمستشار عمرو المليجي بالسفارة المصرية في إسبانيا.

وتحرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على المشاركة بهذا المعرض سنوياً، حيث يعد ثالث أكبر البورصات السياحية الدولية وأكبر معرض للدول الناطقة باللغة الأسبانية. 

كما يشارك فيه عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية وأوروبية وعربية وأفريقية.

ومن جانبه، أكد شريف فتحي على أهمية المشاركة بهذا المعرض باعتباره واحداً من أهم البورصات السياحية العالمية ويعد مُلتقى للشركاء والمتخصصين في صناعة السياحة والسفر حول العالم.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها السوق الإسباني ضمن الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة والمُصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، لافتاً إلى أن مصر استقبلت خلال عام 2025 أعلى معدلاتها على الإطلاق في أعداد السائحين الأسبان الوافدين إليها، والتي بلغت نحو 242 ألف سائح أسباني بزيادة قدرها 67% مقارنة بعام 2024.

وعقب الافتتاح، قام، السيد الوزير، بجولة داخل الجناح المصري المُشارك، التقى خلالها بعدد من العارضين المصريين المشاركين بالمعرض، والذين أعربوا عن سعادتهم بما حققت السياحة في مصر من طفرة غير مسبوقة في معدلات الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق السياحية خلال عام 2025.

وتحدث السيد شريف فتحي عن أبرز التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر في المرحلة الحالية، مؤكدًا على حرص الوزارة على تعزيز مزيد من الشراكة والتعاون مع القطاع السياحي الخاص.  

واستمع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم لجذب مزيد من حركة السياحة الوافدة إليها والتوسع في الترويج للأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، بما يعزز من تنافسيته عالمياً ويؤهله ليكون المقصد السياحي الأكثر تنوعًا على مستوى العالم.

وقد شهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالاً من المهنيين سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، أو لمشاهدة الجناح والديكورات المتميزة له هذا العام، والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به والأفلام التي تبرز المقومات المختلفة والمتنوعة للمقصد السياحي المصري.  

ومن المقرر أن يقوم السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال الزيارة، بعقد اجتماعات موسعة على المستويين الرسمي والمهني، مع الجانب الأسباني وكبار منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق الأسباني للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم أعمالهم في مصر، بجانب عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الأسبانية والدولية لإلقاء الضوء على مستجدات القطاع وإبراز التنوع الذي يشهده المقصد السياحي المصري ومقوماته الفريدة بما يسهم في دفع معدلات الحركة السياحية الوافدة من السوق.

ويشارك في هذا المعرض أكثر من 156 دولة وأكثر من 9000 شركة عارضة، كما يبلغ عدد زواره حوالي 255 ألف زائر. 

وزير السياحة والآثار السياحة والآثار معرض فيتور سياحة وزارة السياحة والآثار

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

مشغولات ذهبية

مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

مديرية الصحة

وكيل صحة الدقهلية يتابع تنفيذ خطة الانتشار الميداني ويكرم المتميزين

إنارة الطرق بقنا

محافظ قنا: صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرى

مجلس تنفيذي المنيا

محافظ المنيا: توجيه مصابي الحوادث الكبرى لمستشفى المنيا الجامعى

بالصور

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. وسياسة الواقعية المرنة في إدارة العالم!

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

