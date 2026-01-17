وزير السياحة والآثار: علينا إعداد الكوادر على التعامل مع الذكاء الاصطناعي

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، علينا أعداد الكوادر على التعامل مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة التى نشهدها اليوم.



أوضح شريف فتحي، فى كلمة له بمؤتمر تحت عنوان الآثار والتراث قوة مصر الناعمة، المنعقد اليوم في المتحف القومي للحضارة، أن تحدي الآثار هو مواكبة التطور التكنولوجي، وفهم طريقة استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.



أشار وزير السياحة والآثار، أننا نحتاج إلى خطط فعلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وعمل حوكمة له ونحتاج في ذلك الي كوادر مدربة للتعامل معه.

نصح الوزير، علينا ابتكار وصنع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر وليس استيراداها من الخارج، فهو تحدي هام.

تابع أن يجب التعامل مع المعامل في المتاحف لجلب عائد محليا ومع الجهات الدولية، واستغلال الموارد المتاحة للتطوير.