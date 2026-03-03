انطلاق برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية بكفر الشيخ | صور

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة كفر الشيخ، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الكريم، وتستمر الفعاليات يوميًا على مسرح المركز الثقافي حتى 11 مارس الجاري.

افتتحت الفعاليات بمعرض فن تشكيلي مجمع يضم أعمال الفنانة د. سماح الرفاعي من خامات متنوعة مثل الكرتون والجينز والقش والخيش والفوم، وأعمال الخط العربي والورد الصناعي، تعكس رؤيتها الفنية للبيئة المحيطة.

كما شارك الفنان فادي بطرس ميخائيل بلوحات متنوعة بين الرصاص والأكرليك وأعمال ديجيتال آرت مستوحاة من الطبيعة النباتية، بينما قدم د. محروس عتاقي أعمالا مستلهمة من الفراشات والأشكال الهندسية لإبراز جمال اللوحات.

وانطلقت الفعاليات بمسرح المركز الثقافي بتقديم السلام الوطني، ثم كلمة د. أحمد الشهاوي مدير فرع ثقافة كفر الشيخ، مؤكدًا استمرار الاحتفال في جميع قصور وبيوت ومكتبات الفرع، مع التأكيد على دور الثقافة في بناء الإنسان وصناعة الوعي وترسيخ الهوية.

وشاركت فرقة الآلات الشعبية بكفر الشيخ بقيادة المايسترو أحمد إسماعيل بعدد من الأغاني الرمضانية، بينما قدمت مديرية التربية والتعليم عرضا مسرحيا بعنوان "مجد زمان.. شرف الآن" من تأليف وإخراج أميرة كمال بمشاركة فريق كيمت بمدرسة السعيدية بنات القديمة.

كما أقيم معرض للكتاب يضم أحدث إصدارات الهيئة بأسعار مخفضة. واختتم الحفل بتكريم مجموعة من أعلام الثقافة والفن بكفر الشيخ، من بينهم المخرج إبراهيم الفقي، والملحن بهاء علي سالم، والممثلان عبد الرحمن معتز وأحمد عبد الفضيل عن العمل المسرحي "لعنة زيكار".

تنفذ الفعاليات بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة كفر الشيخ، ضمن برنامج شامل طوال رمضان يضم عروضا فنية ولقاءات أدبية لجميع الفئات العمرية.