قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص
ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار
نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
لرصد المخالفات.. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكبرة على الطرق
مصدر إيراني : لا صحة للادعاءات الإسرائيلية باستهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة
العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية بكفر الشيخ | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة كفر الشيخ، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الكريم، وتستمر الفعاليات يوميًا على مسرح المركز الثقافي حتى 11 مارس الجاري.

افتتحت الفعاليات بمعرض فن تشكيلي مجمع يضم أعمال الفنانة د. سماح الرفاعي من خامات متنوعة مثل الكرتون والجينز والقش والخيش والفوم، وأعمال الخط العربي والورد الصناعي، تعكس رؤيتها الفنية للبيئة المحيطة. 

كما شارك الفنان فادي بطرس ميخائيل بلوحات متنوعة بين الرصاص والأكرليك وأعمال ديجيتال آرت مستوحاة من الطبيعة النباتية، بينما قدم د. محروس عتاقي أعمالا مستلهمة من الفراشات والأشكال الهندسية لإبراز جمال اللوحات.

وانطلقت الفعاليات بمسرح المركز الثقافي بتقديم السلام الوطني، ثم كلمة د. أحمد الشهاوي مدير فرع ثقافة كفر الشيخ، مؤكدًا استمرار الاحتفال في جميع قصور وبيوت ومكتبات الفرع، مع التأكيد على دور الثقافة في بناء الإنسان وصناعة الوعي وترسيخ الهوية.

وشاركت فرقة الآلات الشعبية بكفر الشيخ بقيادة المايسترو أحمد إسماعيل بعدد من الأغاني الرمضانية، بينما قدمت مديرية التربية والتعليم عرضا مسرحيا بعنوان "مجد زمان.. شرف الآن" من تأليف وإخراج أميرة كمال بمشاركة فريق كيمت بمدرسة السعيدية بنات القديمة. 

كما أقيم معرض للكتاب يضم أحدث إصدارات الهيئة بأسعار مخفضة. واختتم الحفل بتكريم مجموعة من أعلام الثقافة والفن بكفر الشيخ، من بينهم المخرج إبراهيم الفقي، والملحن بهاء علي سالم، والممثلان عبد الرحمن معتز وأحمد عبد الفضيل عن العمل المسرحي "لعنة زيكار".

تنفذ الفعاليات بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة كفر الشيخ، ضمن برنامج شامل طوال رمضان يضم عروضا فنية ولقاءات أدبية لجميع الفئات العمرية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

بالصور

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد