وظائف بـ متاحف وزارة السياحة والآثار| تفاصيل

أعلنت المكتب الفني بقطاع المتاحف وزارة السياحة والآثار، عن حاجته إلى عدد من العاملين بالوزارة وفقاً للتخصصات المطلوبة بنظام النقل والندب.

وظائف بمتاحف وزارة السياحة والآثار

وتسعي وزارة السياحة والآثار لتطوير عناصرها، وتحسين تجرب السائح في المتاحف الآثرية في ربوع جمهورية مصر العربية.



وتضمنت وظائف المكتب الفني بقطاع المتاحف وزارة السياحة والآثار كالتالي.

1-أمناء متاحف – مفتشو آثار

2-أخصائيو ترميم

3-إداريون

4-أخصائيو علاقات عامة

وظائف وزارة السياحة والآثار



أوضحت المكتب الفني بقطاع المتاحف، طريقة التقديم عبر إرسال طلب مرفق به السيرة الذاتية، عبر إحدى وسائل التواصل المقررة من بريد الكتروني الخاص بالمكتب أو رقم الهاتف المحمول "واتس آب" 01119896950



وفى إطار تطوير العنصر البشري والمتاحف، أطلقت وزارة السياحة والآثار، فعاليات مؤتمر “الآثار والتراث.. قوة مصر الناعمة” والذي تنظمه الوزارة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأثريين المصريين والذي يوافق 14 يناير من كل عام.

ويهدف المؤتمر أن يكون منصة علمية حوارية مشتركة تجمع بين الأثريين من كل من المجلس الأعلى للآثار، والأكاديميين من أساتذة كليات الآثار بالجامعات المصرية المختلفة، والمعاهد الأثرية الأجنبية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين الأكاديمي والعملي.