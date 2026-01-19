قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية السورية تفتح تحقيقا عاجلا بشأن تقارير عن “مجازر” في الحسكة
الرئيس السوري يؤجل زيارته إلى ألمانيا لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي
قيدوا شخصا وتعدوا عليه بالضرب داخل منزل بقنا.. المتهون يواجهون هذه العقوبة
بالصور.. أبرز ما تقدمه نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الإثنين
هل يجب استئذان زوجي فى قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. الإفتاء تجيب
كندا تدرس إرسال قوات إلى جرينلاند ضمن تدريبات الناتو بقيادة الدنمارك
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
دعاء استقبال شهر شعبان.. كلمات مستحبة للرزق الواسع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل اليوم
الأرصاد تكشف 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب
موسكو تحذر: خطط بريطانيا لاعتراض السفن الروسية تصعيد خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف بـ متاحف وزارة السياحة والآثار| تفاصيل

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

أعلنت المكتب الفني بقطاع المتاحف وزارة السياحة والآثار، عن حاجته إلى عدد من العاملين بالوزارة وفقاً للتخصصات المطلوبة بنظام النقل والندب.

وظائف بمتاحف وزارة السياحة والآثار

وتسعي وزارة السياحة والآثار لتطوير عناصرها، وتحسين تجرب السائح في المتاحف الآثرية في ربوع جمهورية مصر العربية.


وتضمنت وظائف المكتب الفني بقطاع المتاحف وزارة السياحة والآثار كالتالي.
1-أمناء متاحف – مفتشو آثار 
2-أخصائيو ترميم 
3-إداريون 
4-أخصائيو علاقات عامة 

وظائف وزارة السياحة والآثار


أوضحت المكتب الفني بقطاع المتاحف، طريقة التقديم عبر إرسال طلب مرفق به السيرة الذاتية، عبر إحدى وسائل التواصل المقررة من بريد الكتروني الخاص بالمكتب أو رقم الهاتف المحمول "واتس آب" 01119896950
 

وفى إطار تطوير العنصر البشري والمتاحف، أطلقت وزارة السياحة والآثار، فعاليات مؤتمر “الآثار والتراث.. قوة مصر الناعمة” والذي تنظمه الوزارة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأثريين المصريين والذي يوافق 14 يناير من كل عام.

ويهدف المؤتمر أن يكون منصة علمية حوارية مشتركة تجمع بين الأثريين من كل من المجلس الأعلى للآثار،  والأكاديميين من أساتذة كليات الآثار بالجامعات المصرية المختلفة، والمعاهد الأثرية الأجنبية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين الأكاديمي والعملي.

وزارة السياحة والآثار وظائف وزارة السياحة والآثار وظائف السياحة وظائف الآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

الأرصاد

ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد

النادي الأهلي

تراجع تكتيكي ورحيل سلوفيني ومغادرة حارس شاب| ماذا يحدث في الأهلي؟

ترشيحاتنا

قسد لم تسقط ولم تفشل.. قراءة في المشهد العسكري والسياسي شرق سوريا

قسد لم تسقط وتفشل.. قراءة في المشهد العسكري والسياسي شرق سوريا

عاجل | مقتل شخصين على الأقل بعد خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما جنوبي إسبانيا

عاجل | مقتل شخصين على الأقل بعد خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما جنوبي إسبانيا

اردوغان

أردوغان يؤكد للشرع استمرار دعم أنقرة لدمشق: مكافحة الإرهاب أولوية واستقرار سوريا مصلحة إقليمية

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد