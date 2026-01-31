انهيار عالمي 35% .. واستقرار محلي عند 165 جنيهًا للجرام.. ماذا يحدث لأسعار الفضة في مصر؟



شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت 31 يناير 2026 ، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، عقب تعرض المعدن الأبيض لأكبر خسارة يومية في تاريخه خلال جلسة أمس الجمعة، بحسب تقرير صادر عن «مركز الملاذ الآمن».



أسعار الفضة اليوم..

وسجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 165 جنيهًا، وبلغ عيار 925 حوالي 153 جنيهًا، فيما سجل عيار 800 نحو 132 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الفضة عند 1224 جنيهًا.



سعر الفضة الصيني

أوضح التقرير أن السوق المصرية تشهد طلبًا متزايدًا على الفضة، في ظل نقص واضح في الخامات، ما دفع الأسعار المحلية إلى مستويات أعلى من نظيرتها العالمية، بالتزامن مع امتداد فترات التسليم نتيجة الضغوط المتزايدة على المعروض.



سعر الفضة عالميًا..



عالميًا، تراجعت أسعار الفضة بنحو 17.5% لتفقد قرابة 18 دولارًا للأونصة، رغم تحقيقها مكاسب شهرية بلغت نحو 18%. وكانت الفضة قد تعرضت لهبوط حاد تجاوز 30% خلال جلسة الجمعة في ظل ضغوط قوية على أسواق المعادن النفيسة.

تصحيح حاد في المعادن النفيسة..

شهدت أسعار الذهب والفضة موجة تصحيح قوية مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد صعود قياسي خلال الأسابيع الماضية، حيث أنهت الفضة التداولات عند 78.53 دولارًا للأونصة بانخفاض يومي هو الأكبر في تاريخها.



كما امتدت الخسائر إلى البلاديوم الذي تراجع بنسبة 15% إلى 1700 دولار للأونصة، والبلاتين الذي فقد 17% ليصل إلى 2178 دولارًا للأونصة، فيما كان الذهب قد اقترب من مستوى 5600 دولار للأونصة قبل موجة التراجع.

أسباب الهبوط..

بدأت موجة الانخفاض مع ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية أعلى من التوقعات، ما دعم الدولار وقلّص رهانات خفض أسعار الفائدة.



مؤشرات فنية وتحذيرات..

أظهرت المؤشرات الفنية إشارات تحذير واضحة، أبرزها وصول مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستويات تشبع شرائي تاريخية، مع اقتراب نسبة الفضة إلى الذهب من مستويات مشابهة لأواخر السبعينيات.



توقعات السوق..



رغم التراجع الحاد، يرى محللو «سيتي» أن الفضة لا تزال مرشحة لأداء إيجابي على المدى المتوسط، مدعومة بالمخاطر الجيوسياسية وتزايد الطلب الصناعي، مع رفع التوقعات إلى 150 دولارًا للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.