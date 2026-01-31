قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا
يناقشه البرلمان الأسبوع الجاري.. شروط جديدة للقيد بنقابة المهن الرياضية| تفاصيل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصر تحت 17 سنة يخوض فترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي
شعبة المحمول تكشف عن حقيقة موقفها من ضريبة الموبايل للمصريين بالخارج
البرلمان يناقش انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار .. الثلاثاء
أحمد عيد: التزمنا بتعليمات الجهاز الفني أمام يانج أفريكانز.. وارتداء قميص الأهلي فخر كبير
دعوات في أستراليا لاعتقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي وفتح تحقيق جنائي بحقه
تطور جديد في الإيجار القديم .. ماذا ينتظر ملايين المستأجرين بعد أيام؟
قريبا.. التنظيم والإدارة يعلن مسابقات جديدة لشغل وظائف بالأزهر و4 وزارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انهيار عالمي 35% .. واستقرار محلي عند 165 جنيهًا للجرام.. ماذا يحدث لأسعار الفضة في مصر؟

الفضة
الفضة
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم السبت 31 يناير 2026 ، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، عقب تعرض المعدن الأبيض لأكبر خسارة يومية في تاريخه خلال جلسة أمس الجمعة، بحسب تقرير صادر عن «مركز الملاذ الآمن».
 

أسعار الفضة اليوم.. 

وسجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 165 جنيهًا، وبلغ عيار 925 حوالي 153 جنيهًا، فيما سجل عيار 800 نحو 132 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الفضة عند 1224 جنيهًا.
 

سعر الفضة الصيني
أوضح التقرير أن السوق المصرية تشهد طلبًا متزايدًا على الفضة، في ظل نقص واضح في الخامات، ما دفع الأسعار المحلية إلى مستويات أعلى من نظيرتها العالمية، بالتزامن مع امتداد فترات التسليم نتيجة الضغوط المتزايدة على المعروض.
 

أسعار الفضة

سعر الفضة عالميًا.. 


عالميًا، تراجعت أسعار الفضة بنحو 17.5% لتفقد قرابة 18 دولارًا للأونصة، رغم تحقيقها مكاسب شهرية بلغت نحو 18%. وكانت الفضة قد تعرضت لهبوط حاد تجاوز 30% خلال جلسة الجمعة في ظل ضغوط قوية على أسواق المعادن النفيسة.
تصحيح حاد في المعادن النفيسة.. 
شهدت أسعار الذهب والفضة موجة تصحيح قوية مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد صعود قياسي خلال الأسابيع الماضية، حيث أنهت الفضة التداولات عند 78.53 دولارًا للأونصة بانخفاض يومي هو الأكبر في تاريخها.
 

الفضة

كما امتدت الخسائر إلى البلاديوم الذي تراجع بنسبة 15% إلى 1700 دولار للأونصة، والبلاتين الذي فقد 17% ليصل إلى 2178 دولارًا للأونصة، فيما كان الذهب قد اقترب من مستوى 5600 دولار للأونصة قبل موجة التراجع.
أسباب الهبوط.. 
بدأت موجة الانخفاض مع ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية أعلى من التوقعات، ما دعم الدولار وقلّص رهانات خفض أسعار الفائدة.
 

الفضة

مؤشرات فنية وتحذيرات.. 
أظهرت المؤشرات الفنية إشارات تحذير واضحة، أبرزها وصول مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى مستويات تشبع شرائي تاريخية، مع اقتراب نسبة الفضة إلى الذهب من مستويات مشابهة لأواخر السبعينيات.
 

الفضة ولا الذهب

توقعات السوق.. 


رغم التراجع الحاد، يرى محللو «سيتي» أن الفضة لا تزال مرشحة لأداء إيجابي على المدى المتوسط، مدعومة بالمخاطر الجيوسياسية وتزايد الطلب الصناعي، مع رفع التوقعات إلى 150 دولارًا للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

الفضة
سعر الفضة اليوم سعر الفضة سعر الفضة الصينى اسعار الفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

ترشيحاتنا

د. نظير عياد

المفتي: نداء أهل القِبلة لا يلغي المذاهب ولا يصهرها بل يقر التعدد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب

رضا عبدالواجد: الشائعات أخطر تحديات المنصات الرقمية والوعي المجتمعي خط الدفاع الأول

الأزهر يكرّم أطفال برنامج «بلغت السابعة»

الأزهر يكرّم أطفال برنامج «بلغت السابعة» ..ويؤكد: بناء الوعي الإيماني يبدأ من الصغر

بالصور

أخطاء شائعة نرتكبها عند شرب الماء.. تضر صحتك دون أن تشعر

أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد