تكليف هشام الليثي قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

أصدر، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص، قراراً بتكليف الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لمدة ستة أشهر، وذلك خلفاً للدكتور محمد إسماعيل خالد.

الدكتور هشام الليثي قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

ومن جانبه، وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد إسماعيل خالد، لما بذله من جهود خلال فترة توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

الدكتور هشام الليثي كان يشغل منصب رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار منذ عام 2023، وقد تدرج في العديد من المناصب القيادية بالمجلس، حيث شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، ثم تم تعيينه مديراً عاماً للإدارة العامة لمركز تسجيل الآثار المصرية عام 2015، ثم رئيساً للإدارة المركزية لمنطقة الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالقاهرة والجيزة في عام 2018. كما تم تكليفه بالإشراف على مركز تسجيل الآثار المصرية، وكذلك الإشراف على مخازن الآثار المتحفية والفرعية ومخازن البعثات ورئاسة عدد من البعثات الأثرية في صعيد مصر.

كما شارك في العديد من المؤتمرات العلمية في مصر والخارج، حيث قدم العديد من الأبحاث والمحاضرات العلمية، إلى جانب مشاركته في الإعداد والتنسيق لعدد من هذه المؤتمرات. كما نشر حوالي 40 مقالة علمية دولية وأكثر في خمسة كتب علمية، كما تم اختياره كأول عالم آثار مصري باحث فخري بمعهد جريفيث التابع لجامعة أكسفورد.

وحصل الدكتور هشام الليثي على درجة الماجستير في الآثار المصرية خلال عام 2001، كما حصل على درجة الدكتوراه في عام 2012.

