إصابة أصغر عضو مجلس نواب وشقيقتها في حادث انقلاب ميكروباص.. تفاصيل

شهد طريق الزعفرانة – رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم، حادث انقلاب ميكروباص بالقرب من محطة بنزين سفنكس، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة.



وتلقت غرفة طوارئ صحة البحر الأحمر بلاغًا بالحادث في تمام الساعة 6:05 مساءً، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.



وأسفر الحادث عن إصابة سجى عمرو هندي، تبلغ من العمر 26 عامًا، من محافظة الجيزة، وتعتبر أصغر عضو بمجلس النواب، حيث تعرضت إلى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقتها فجر عمرو هندي، تبلغ من العمر 16 عامًا، من محافظة الجيزة، وأصيبت أيضًا بـ كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وجرى نقل المصابتين إلى مستشفى رأس غارب التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الصحية للمصابين.