تشكيل مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي تشيلسي ووست هام يونايتد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

سانشيز، جوستو، تشالوباه، بادياشيلي، هاتو، كايسيدو، إنزو، جيتينز، بالمر، جارناتشو وديلاب.

فيما جاء تشكيل وست هام كالتالي:

أريولا، بيساكا، توديبو، مافروبانوس، ضيوف، سوتشيك، سومرفيل، بوين، بابلو وتاتي.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.