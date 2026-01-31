طرح البوستر الرسمي لمسلسل «توابع» لريهام حجاج استعدادًا لرمضان 2026

طرحت الجهة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل «توابع»، من بطولة النجمة ريهام حجاج، وذلك تمهيدًا لعرضه ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان 2026، ليكون واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل.



ويُعد مسلسل «توابع» من الأعمال التي تحظى باهتمام واسع منذ الإعلان عنه، خاصة في ظل التعاون الجديد بين ريهام حجاج وفريق عمل يجمع بين الخبرة والرؤية الفنية المختلفة، وهو ما يرفع سقف التوقعات حول طبيعة العمل والقضية التي يناقشها.



ويعكس البوستر الرسمي أجواء درامية مشوّقة، ما يشير إلى أن المسلسل يحمل طابعًا مختلفًا على مستوى القصة والمعالجة، في استمرار لحرص ريهام حجاج على تقديم أعمال ذات بصمة خاصة خلال المواسم الرمضانية الأخيرة.



ومن المقرر الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بأبطال العمل وقصته خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تكثيف الحملات الترويجية للمسلسل قبل عرضه الرسمي في رمضان 2026.