غلق لجان التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

أُغلقت في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية، وذلك عقب انتهاء المدة القانونية المحددة للاقتراع.

وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، وسط أجواء من الانضباط والالتزام، مع انتظام العمل داخل جميع اللجان وعدم رصد أية معوقات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بنقابة المحامين أن الإقبال شهد تزايدًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة قبل الغلق، مشيرةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لتأمين اللجان وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

ومن المقرر أن تبدأ عقب غلق اللجان مباشرة أعمال الفرز، تمهيدًا لإعلان النتائج وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات نقابات: شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، الإسكندرية، شمال البحيرة، جنوب البحيرة، شرق طنطا، غرب طنطا، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، مطروح، السويس، وأسوان.