قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد علي يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد
موعد ليلة النصف من شعبان .. أفضل الأعمال فيها وحكم تخصيصها بعبادة محددة
لأول مرة .. سيسكو العالمية تنشئ أول Cisco Academy بتجارة عين شمس
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر غدا.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة
الإسكندرية تودع ترام الرمل .. شاهد الوسائل البديلة ومساراتها
المواعيد والشروط .. كل ماتريد معرفته عن التقديم فى معهد معاونى الأمن 2026
قائد الجيش الإيراني يحذر أمريكا وإسرائيل ويؤكد جاهزية القوات
رئيس الوزراء: المنيا ستدخل ضمن المرحلة الثانية لـ التأمين الصحي الشامل
إنجاز كبير.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
القرار اتاخد في الطيارة.. الأهلي: لاتراجع عن عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رضا عبدالواجد: الشائعات أخطر تحديات المنصات الرقمية والوعي المجتمعي خط الدفاع الأول

جناح الأزهر بمعرض الكتاب
جناح الأزهر بمعرض الكتاب
محمد صبري عبد الرحيم

نظم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، اليوم السبت، ندوة علمية بعنوان «قراءة شرعية وأخلاقية لتحديات العالم الرقمي»، بحضور أ.د/ محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وأ.د/ رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، ويديرها د. علي حامد، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر.

وقال الدكتور محمد الجندي إن تشكيل الوعي يحتاج إلى دقة وخطة محكمة تقوم على حماية أخلاقيات شبابنا مما يفرضه عليهم العالم الرقمي من تحديات رقمية تهدد هويتهم وتستهدف التأثير عليهم عبر مبادئ أخلاقية وسلوكية لا تتناسب مع مجتمعاتنا، موضحا أن الإنسان اليوم أمام تحديات رقمية هائلة جعلت من السهل اختراق المجتمعات وتوجيهها وتغيير هويتها عبر حملات ممنهجة وأساليب مدروسة ترصد لها ميزانيات دول بأكملها لتحقيق أهدافها، وتسويق ما يهدفون إليه من سلوكيات مستهجنة وأخلاقيات ومبادئ لا تناسب مجتمعاتنا كالشذوذ والإلحاد وغيرها من الأمور الدخيلة على مجتمعاتنا والتي يجب التصدي لها.

وأوضح أننا بحاجة إلى ميثاق شرف نتعامل من خلاله مع العالم الرقمي، لحماية الوعي لدى الشباب من كل إرسال مغرض يحاول أن يدمر ولا يعمر، خاصة في ظل ما نراه من انشغال من جانب الأسر عن متابعة أبنائها واستخدامهم للمنصات الرقمية، بل أصبحنا نرى الٱباء والأمهات أنفسهم مشغولين باستخدام هذه المنصات، وهو ما جعل الكثير من الأسر مفككة وبحاجة إلى من يعيد إليها رشدها، لافتا إلى أن الكثير من أبنائنا يتعرضون الٱن للكثير من الحملات المغرضة التي تستهدف وعيهم وقيمهم عبر خطط مدروسة، ولهذا فالٱباء وأولياء الأمور يتحملون مسؤولية مضاعفة لتأمين أبنائهم وحمايتهم، وتزويدهم بالوعي والفهم اللازم للتعامل مع العالم الرقمي، محذرا من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في أخذ الفتوى الدينية لما يحمله ذلك من خطر عظيم تتمثل فيما يصدر عنه من فتاوى مغلوطة، فالعقل الاصطناعي لا يمكن أن يحل بديلا للعقل البشري في الفتوى، فهو غير قادر على الاستنباط وفهم طبيعة حال المستفتى، وغير ذلك من الشروط الواجب توافرها في الفتوى، مشيرا إلى أن علماء الأزهر ومفتوه ينتشرون في كل مكان لتقديم الفتوى المنضبطة للناس في كل مكان.

وشدد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية على أننا ملزمون بتوجيه أبنائنا وترشيد استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، وأن نكون أكثر قربا منهم، فلا نتركهم فريسة لمثل هذه المواقع، ولا نحجبهم عنها كليا، بل لا بد من مصاحبتهم ومتابعتهم وتوجيههم بطرق الاستخدام الرشيد لهذه المواقع، وأن يتم تعريفهم بما تحويه من مخاطر، مؤكدا أهمية غرس القيم الأخلاقية في نفوسهم حتى تكون واقيا لهم من هذا العالم، فالأمر مطلوب فيه التوازن، لا منع كلي ولا ترك كلي، فلا تمنعه كليا عن استخدام هذه المواقع ولا تتركه كليا يستخدمها كما يحلو له، حتى يكتسب بمرور الوقت المناعة الرقمية اللازمة لحمايته مما تحمله من مخاطر وتحديات.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عبد الواجد أن عالم اليوم مبتلى بما نسميه المنصات الإلكترونية، والتي تغزو كل جوانب حياتنا وأصبح من المستحيل أن نعيش بمعزل عنها، ولا سبيل أمامنا إلا الاستخدام الرشيد لها ورفع الوعي بما تفرضه من تحديات على مجتمعاتنا، مشيرا إلى أن واحدا من تحدياتها الكبيرة هو نشر الشائعات والأخبار المكذوبة، فالمجتمعات الٱن أصبحت مكشوفة ومخترقة من الداخل، وبياناتها وكل ما يتعلق بها من معلومات، ولهذا نرى سباقا حثيثا على شراء مثل هذه المنصات بمبالغ هائلة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، لأنهم أيقنوا أن من يمتلك المعرفة يمتلك الثروة، ولهذا نجد أن أثرى أثرياء العالم هم ملاك مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر أنه لا بد من وضع ضوابط لاستخدام هذه المنصات، حفظا لهويتهم وقيمهم، ولحماية مجتمعنا من شرور ومخاطر هذه المنصات الرقمية، وتجنيب مجتمعاتنا مخاطرها وما تحمله من سلبيات قد تطال هويتنا وقيمنا، مشيرا إلى أنه ومع ثورة العصر الرقمي أصبح العالم كله يعيش في منزل واحد، لكن لا يعرف بعضنا بعضا، بل يعيش كلا منا في عزلة، وكل منا لديه عالمه الخاص على الفضاء الرقمي، ولهذا نرى زيادة في معدلات الأمراض النفسية كالاكتئاب والتوحد وغيرها من أمراض العصر التي تصيب الٱلاف من أبنائنا، وصارت بمثابة جرس إنذار حقيقي يفرض علينا المجابهة ووضع الحلول المناسبة، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى خلق محتوى واع على مواقع التواصل، وأن يكون لدينا جيشا من المدونين الذين ينشرون المحتوى المفيد ليكونوا هم خير علاج لما ينتشر من محتوى ضار.

وحول سبل مجابهة هذا الطوفان الهائل، أوضح الدكتور رضا عبدالواجد أنه لا بد من وضع ميثاق شرف يضم مجموعة من الضوابط الأخلاقية في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، يتم بموجبه حظر الكذب ونشر الشائعات، خاصة في ظل ما نراه من نشاط كبير للجماعات المتشددة على هذه المنصات تستهدف استقطاب شبابنا واستغلالهم، بجانب ما نراه من كثير من الحملات التي تحث على الكراهية والتشكيك في الدين وكذلك من يسيئون إلى الأديان والعقائد، وهو ما يفرض علينا وضع هذا الميثاق، مضيفا أنه ومن الحلول المهمة أيضا هو وضع منهج إلزامي على أبنائنا في المراحل التعليمية المختلفة ترفع مستويات الوعي لديهم لحمايتهم وحماية مجتمعاتنا.

قراءة شرعية وأخلاقية العالم العالم الرقمي الأزهر الدكتور محمد الجندي فوضى الفتوى الرقمية رضا عبدالواجد الشائعات جناح الأزهر جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| برنامج تجسس غامض يستغل واتساب لاختراق هواتف أندرويد.. خطوات تحويل الصور لفيديو متكلم بالذكاء الاصطناعي

هيونداي

اختبار واحد فقط يطيح بمبيعات أشهر سيارات هيونداي

تسلا

صدمة بالأرقام… حوادث سيارات تسلا ذاتية القيادة أصبحت قاتلة

بالصور

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

فيديو

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد