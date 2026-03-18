وزير الخارجية الصيني يحث على تجنُب المزيد من الخسائر جراء الحرب في الشرق الأوسط

شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لتجنب المزيد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الصراع المحتدم في منطقة الشرق الأوسط، متعهداً بأن تواصل الصين مساعيها الدبلوماسية للوساطة من أجل العمل على وقف فوري لإطلاق النار.

جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها "وانغ"، اليوم الأربعاء في بكين، مع خلدون خليفة المبارك، المبعوث الخاص لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الصين، حيث تناول اللقاء سبل احتواء التصعيد العسكري وضمان حماية المدنيين ، بحسب شبكة /سي جي تي إن/ الصينية.

وأكد رئيس الدبلوماسية الصينية أن الأهمية الاستراتيجية للعلاقات "الصينية - الإماراتية" تكتسب ثقلاً إضافياً في ظل الأزمات الراهنة، مشيراً إلى أن تعزيز التواصل والثقة المتبادلة بين الجانبين يمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي في أسرع وقت ممكن.

وأكد وانج استعداد الصين للعمل مع الإمارات لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى، وتعميق التوافق بين استراتيجيات التنمية، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مرحلة جديدة.

من جانبه، وصف خلدون المبارك الصين بأنها صديق موثوق وجدير بالثقة، وأعرب عن ثقته التامة في مستقبلها التنموي. وأشار إلى استعداد الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى وتعميق التعاون في مجالات التعليم والثقافة والطاقة والاقتصاد، بما يخدم العلاقات الثنائية.

كما أطلع المبعوث الإماراتي وانج على آخر التطورات في الشرق الأوسط. وأكد وانغ مجددا مبادئ الصين وموقفها، شاكرا الإمارات على جهودها في حماية سلامة المواطنين والمؤسسات الصينية، مضيفا أن هذه الحرب ما كان لها أن تقع، ولا داعي لاستمرارها.

وشدد وانج على أن الصين تدعم الإمارات بقوة في حماية سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها.

كما أدان وانج الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، مضيفا أن الصين ستواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في أقرب وقت.