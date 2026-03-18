تأجيل حفل شاكيرا في الأردن بسبب التوترات الإقليمية

أعلنت الشركة المنظمة لحفل المطربة الكولومبية "شاكيرا" في مدينة العقبة بالأردن، تأجيل الحفل الذي كان مقررًا إقامته يوم 28 مارس الجاري، وذلك لأجل غير مسمى بسبب التطورات الإقليمية الراهنة وتأثر حركة الطيران.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم "الأربعاء"، أن قرار التأجيل جاء نتيجة "الظروف الإقليمية الحالية"، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد للحفل خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن مبيعات التذاكر مستمرة بشكل طبيعي، على أن تظل جميع التذاكر التي تم شراؤها صالحة للاستخدام في الموعد الجديد، مع إتاحة إمكانية استرداد قيمتها خلال أسبوع من إعلان التاريخ البديل للراغبين.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، والتي أثرت على حركة الطيران وأدت إلى تأجيل عدد من الفعاليات الفنية.

كانت شاكيرا تستعد لإحياء جولة غنائية في عدد من الدول العربية، تبدأ من الأردن، ثم قطر ، والإمارات وتختتم في السعودية، وسط ترقب بشأن مصير باقي الحفلات.