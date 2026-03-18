تناولا الترتيبات الإقليمية المستقبلية.. وزير خارجية مصر والجزائر يؤكدان ضرورة وقف الحرب

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "الأربعاء"، اتصالا هاتفيا من أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، حيث تناول الاتصال التطورات الاقليمية المتسارعة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

ونقل الوزير الجزائري تحيات وتقدير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقل وزير الخارجية المصري من جانبه تحيات وتقدير الرئيس السيسي إلى الرئيس الجزائري، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود والاتصالات المكثفة التي تجريها مصر، بما في ذلك نتائج جولته الخليجية الأخيرة، بهدف احتواء الموقف وتجنيب الإقليم ويلات الانزلاق نحو فوضى شاملة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي، والوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري التي تهدد السلم والأمن الإقليميين.

كما أكد الوزيران ضرورة وقف الحرب، وتناولا الترتيبات الإقليمية المستقبلية لضمان تحقيق الامن والاستقرار، بما في ذلك وضع الآليات التنفيذية لبلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي، باعتبار ذلك ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية.

من ناحية اخرى، أكد الوزيران على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، واتفقا على استمرار التنسيق والتشاور الدوري إزاء التحديات المتلاحقة التي تواجه المنطقة، ومواصلة العمل المشترك لدفع أطر التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.